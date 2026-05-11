Christian Cueva revela propuesta de conciliación que Pamela López rechazó: "El 100% de los bienes conyugales"

Christian Cueva se hizo presente en el programa 'Amor y Fuego' donde contó que muchas cosas relacionadas sobre sus hijos. Así mismo, reveló el documento de la propuesta de conciliación que Pamela López rechazó hace un par de meses donde le entregaba todos los bienes conyugales.

Sobre la propuesta de conciliación de Christian Cueva

El pelotero junto a su abogada decidieron mostrar el documento de propuesta de conciliación a los conductores de 'Amor y Fuego'. Es así como Christian Cueva el habría propuesto a Pamela López entregarle una pensión económica de 18 mil soles, pagar un seguro de salud para sus menores, cancelar la deuda de 60 mil soles que la influencer no pagó.

Así mismo, también le iba a entregar todos los bienes conyugales que adquirieron juntos desde que se casaron, que incluye una camioneta valorizado en 50 mil dólares y un terreno de 150 mil dólares. Además, el 'Aladino' entregaría el departamento que viven actualmente sus hijos al nombre de ellos.

"Propongo donarles la propiedad que viven ahora. Estoy gestionando que mi hijo tenga viviendo propia, a nombre de sus hijos", expresó el futbolista en el programa en vivo con mucha seguridad.

Pagará la deuda de Pamela López con el colegio

Así mismo, la defensa de Christian Cueva ha revelado que Pamela López debe el anterior colegio de hijos ascendiendo a una deuda de 60 mil soles. Cuando se le enfrentó de por qué no pagó los estudios de sus niños a pesar de recibir la pensión de 12 mil soles como demandó el juez, señaló que todos esos meses priorizó la recreación de ellos.

En ese sentido, el 'Aladino' junto a sus abogados propusieron a la madre de sus niños que también saldaría esta deuda como parte de la conciliación, pero la influencer 'KittyPam' se negó rotundamente. Todo esto habría sucedido antes de que ella ingrese al programa reality de convivencia 'La Granja VIP' donde ya lleva desde el mes de marzo.

De esta manera, Christian Cueva ha afirmando que dentro de la propuesta de conciliación a Pamela López le cedió todos los bienes conyugales que adquirieron juntos desde que se casaron en diciembre de 2019. Es así como incluye, pago de 18 mil soles mensuales, pago de la deuda del colegio, seguro de salud, una camioneta, un terreo de 150 mil dólares y el departamento donde viven actualmente sus niños, pero la influencer rechazó tal propuesta.