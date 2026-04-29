Melissa Loza arremete contra Rosángela Espinoza tras presumir su título: "¿Has ejecutado? Pásame tu CV"

La tensión entre Melissa Loza y Rosángela Espinoza llegó a su punto más alto tras una discusión en vivo en "Esto es Guerra" que dejó a todos sorprendidos. Todo comenzó cuando Rosángela dejó entrever que Melissa sentiría "envidia" por sus logros universitarios. Esa frase no cayó nada bien y la popular 'Diosa' decidió responder sin filtro.

Melissa Loza encara a Rosángela Espinoza tras presumir carrera

Melissa Loza y Rosángela Espinoza protagonizaron un fuerte cruce en vivo en "Esto es Guerra" que dejó al set en silencio y a las redes encendidas. Todo empezó por un comentario sobre estudios y "envidia" que terminó en un intercambio sin filtros.

Rosángela insinuó que Melissa sentiría envidia por su título. Eso bastó para que la 'Diosa' responda con firmeza y ponga el tema sobre la mesa.

"La educación es valiosa, pero un título no te da la autoridad de faltar el respeto ni de minimizar el trabajo al cual perteneces. Yo te pregunté, fui clara: '¿Qué has hecho con lo aprendido, con lo estudiado?'. Porque un título no te va a hacer más inteligente que cualquiera. No se mide la inteligencia por eso, se aplaude sí, es un logro personal. Eso no te hace más inteligente", dijo.

La discusión subió de nivel cuando Melissa cuestionó la experiencia de Rosángela fuera de la TV. Su frase fue directa y encendió todo.

"Se ven bonitos tus cuadros ahí, pero dime, ¿qué has hecho? ¿Has ejecutado? Dime tu CV. Pásame tu CV. ¿Qué has hecho? ¿Lo has puesto en práctica?", lanzó, generando reacciones inmediatas entre sus compañeros. El set quedó dividido y la conversación pasó de un tema académico a uno personal.

En medio del cruce, Melissa habló de su vida y explicó por qué no siguió estudios superiores. Su mensaje fue claro y emotivo. Luego remarcó que su esfuerzo también vale.

"Me hubiera encantado tener estudios superiores, pero me dediqué a ser madre, un trabajo fabuloso que no te da descanso", confesó. "Trabajo y mantengo a mi familia, y eso no me hace menos. No tienes derecho a minimizar a ninguna mujer por edad ni por trabajo", agregó.

Rosángela responde sin retroceder

Rosángela no se quedó callada y volvió a mencionar la palabra "envidia", defendiendo su posición con seguridad. Melissa la encaró de frente, pero la 'Chica selfie' siguió firme.

"Lamentablemente la envidia no la puedes esconder, ayer quedó claramente que tú me querías dejar mal... El día que tú pises la universidad, bueno la pisaste porque hace poco se graduó tu hija, ya debes entender un poquito. (¿Por qué te envidiaría?) Tus actitudes hablan por sí solas. Jamás he hablado temas personales y profesionales, no las tienes, no tengo por qué hablar tampoco", soltó.

Un conflicto que viene de antes

Este choque no es nuevo. Un días atrás, Melissa ya había cuestionado a Rosángela por seguir en el reality pese a tener estudios.

"¿Qué has hecho tú con tu carrera? Sigues en 'Esto es guerra'... Un título no te hace más inteligente que el resto", dijo Melissa. "¿Y a ti qué te importa? Yo estoy feliz siendo licenciada", señaló Rosángela Espinoza. Horas después a través de sus historias dijo: "El conocimientos nunca estorba... Mientras algunos están más pendientes de mi título que de sus propias vidas, yo sigo enfocada en crecer".

El enfrentamiento ha generado debate en redes. Algunos apoyan la experiencia de Melissa, otros defienden el esfuerzo académico de Rosángela.

En conclusión, el enfrentamiento entre Melissa Loza y Rosángela Espinoza no solo encendió el set de "Esto es Guerra", sino también a todo el público en redes. Más allá del cruce de palabras, quedó claro que el tema de la educación, la experiencia y el respeto sigue generando debate. Mientras una defiende su trayectoria de vida y trabajo, la otra apuesta por sus logros académicos.