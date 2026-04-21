Roberto Martínez celebra con emoción la graduación de la hija de Melissa Loza: "Lo lograste"

Melissa Loza vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al asistir a la graduación de su hija Flavia Ramos. La ceremonia reunió a su círculo más cercano, entre ellos Roberto Martínez, expareja de la chica reality y figura paterna para la joven, quien también estuvo presente en esta fecha especial.

Roberto Martínez acompaña a la hija de Melissa Loza en su graduación

Flavia Ramos, hija de Melissa Loza, alcanzó un importante logro al culminar sus estudios de Arquitectura en una reconocida universidad del país. La ceremonia de graduación se realizó en compañía de su familia y personas cercanas, en un ambiente lleno de emoción por esta nueva etapa en su vida.

Uno de los asistentes que llamó la atención fue Roberto Martínez, expareja de Melissa Loza, quien estuvo presente para acompañar a la joven en este momento especial. El exfutbolista compartió el evento junto a la familia, donde también se encontraba la tía de la joven, Tepha Loza, formando parte de la celebración desde el público.

A través de sus redes sociales, Martínez compartió diversos momentos de la ceremonia, como el ingreso de Flavia al estrado vestida con toga, así como imágenes posteriores en las que posaron juntos tras la graduación. Junto a estas publicaciones, le dedicó un emotivo mensaje de felicitaciones:

"Lo lograste, arquitecta", escribió al compartir una fotografía junto a la joven y su madre.

Su presencia en este día significativo reflejó la relación cercana que mantiene con Flavia Ramos. Aunque su vínculo sentimental con Melissa Loza terminó hace más de 10 años, el exjugador crema continúa acompañando a la joven en momentos importantes, evidenciando un vínculo de padre e hija que se mantiene firme hasta hoy.

Melissa Loza se pronuncia tras graduación de su hija

Melissa Loza se pronunció tras la graduación de su hija Flavia Ramos, compartiendo en Instagram imágenes del emotivo momento. En ellas se le ve acompañándola durante la ceremonia y en una celebración familiar junto a su expareja Roberto Martínez y su hermana Tepha Loza. La participante de 'Esto es Guerra' expresó su orgullo y destacó el esfuerzo de su hija en esta etapa académica.

"Ayer fue un día que voy a guardar para siempre. Verte lograr algo tan importante me llena de orgullo... porque sé todo el esfuerzo que hay detrás, todo lo que has trabajado para llegar hasta aquí. Este es un logro enorme en tu vida, hija, y también el comienzo de un camino nuevo que sé que te va a llevar muy lejos", escribió.

Melissa cerró su mensaje reafirmando el apoyo incondicional que le brinda a su hija en esta nueva etapa y agradeciendo la presencia de sus seres queridos en la celebración. Además, recordó con especial emotividad a su madre, quien falleció en marzo, señalando que estuvo presente de manera simbólica en este importante momento familiar.

"Siempre voy a estar contigo, en cada paso, así Dios me lo permita. Gracias a todos los que nos acompañaron en un día tan importante para nosotros. Y sé que desde el cielo, mi mamita estuvo celebrando y sintiéndose orgullosa", agregó la deportista.

En conclusión, Flavia Ramos, celebró su graduación acompañada de su familia y seres queridos, entre ellos Roberto Martínez y su madre Melissa Loza, en una ceremonia marcada por la emoción y el orgullo familiar.