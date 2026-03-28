Último adiós a Manolo Rojas: Tula Rodríguez, Mariella Zanetti y más llegaron a despedirlo

El Perú le dice adiós a uno de sus grandes del humor. Los restos de Manolo Rojas vienen siendo velados en el Gran Teatro Nacional, donde amigos, artistas y seguidores han llegado para darle el último homenaje. Desde temprano, el lugar se llenó de flores, recuerdos y mucho sentimiento. Tula Rodríguez, Mariella Zanetti y más asistieron a despedirse.

Restos de Manolo Rojas son velados en el Gran Teatro Nacional

Los restos de Manolo Rojas son velados en el Gran Teatro Nacional y diversas figuras de la farándula llegaron para darle el último adiós a uno de los cómicos más queridos del país. Desde muy temprano, el lugar se llenó de flores y de personas que querían despedirse. Entre los primeros en llegar estuvieron Tula Rodríguez y Mariella Zanetti, quienes no pudieron evitar quebrarse frente al féretro.

Tula y Zanetti lo recuerdan con emoción

Tula Rodríguez, muy afectada, recordó los años que compartió con el artista y cómo la noticia la tomó por sorpresa. Además, dejó en claro que su amistad venía desde hace décadas.

@latinanoticias 🚨La conductora y actriz Tula Rodríguez se pronunció tras el fallecimiento de Manolo Rojas. A través de sus declaraciones, expresó su pesar por la partida del humorista y destacó su trayectoria en el entretenimiento peruano. Sus palabras se dan en medio de las múltiples reacciones de figuras del espectáculo, mientras sus restos son velados en el Gran Teatro Nacional. ♬ sonido original - Latina Noticias

"Manolo me ha imitado tantas veces... La verdad que es increíble. (¿Cómo te enteraste?) La verdad como a la medianoche... me quedé impactada", contó. "(¿Cuánto tiempo de amistad tenían?) Desde que tenía 15 años, imagínate, hoy tengo 48 años", dijo con la voz entrecortada.

Por su parte, Mariella Zanetti también se mostró muy dolida y resaltó el talento de Manolo. Y agregó algo que muchos repiten: su versatilidad.

@latinanoticias 🚨La actriz y comediante Mariella Zanetti se pronunció sobre el fallecimiento de Manolo Rojas. Zanetti destacó el talento y la trayectoria del humorista, señalando que deja un vacío importante en el mundo del espectáculo peruano. Sus declaraciones se suman a las múltiples muestras de pesar por la partida del reconocido comediante. ♬ sonido original - Latina Noticias

"Lo conozco casi 30 años. Perdón con los demás, pero no hay un artista tan completo como él", señaló. "Hay imitadores, cómicos y cantantes, pero las 3 cosas no hay. Se está perdiendo un artista completísimo", expresó.

Artistas, amigos y público dicen presente

El velorio también reunió a varias figuras del espectáculo que compartieron escenario y momentos con Manolo Rojas. Se vio a Fernando Armas muy afectado, incluso abrazando a otra persona.

También llegaron Mónica Cabrejos, Danny Rosales, Damián Ode, Carlos Vílchez, Monique Pardo, Ernesto Pimentel y el cómico ambulante "Cotito", todos conmovidos por la partida. Más adelante se vio a la actriz Evelyn Ortiz presente y a Daniela Darcourt muy conmovida.

Cada uno, a su manera, recordó al comediante como un gran compañero y una persona muy querida. Pero no solo la farándula acudió. Muchos seguidores llegaron al Gran Teatro Nacional para despedirse del artista que los hizo reír durante años.

Algunos lo recordaban por "Los Chistosos", otros por "Risas y Salsas" y también por "El Reventonazo de la Chola", donde seguía vigente. El lugar se llenó de arreglos florales y mensajes de cariño.

Las puertas del velorio estuvieron abiertas para el público durante varias horas. Además, su hija confirmó a Trome que será enterrado en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

Marisol no pudo contener el llanto

Marisol estuvo presente en la casa del artista. La cantante de cumbia llegó muy afectada y apenas pudo hablar. Sin embargo, luego logró expresar el fuerte vínculo que tenía con él y recordó cómo la apoyó en momentos difíciles.

"No tengo palabras, no puedo hablar", dijo al inicio. "Era mi hermano", comentó entre lágrimas. "Era muy bueno, me aconsejó, me escuchó. Me puso su hombro para llorar muchas veces", agregó.

En conclusión, la despedida de Manolo Rojas ha unido a toda la farándula peruana. Entre lágrimas, recuerdos y aplausos, sus amigos dejaron claro que no solo se fue un gran cómico, sino una gran persona. Su legado seguirá vivo en cada risa que dejó en el público.