Familia de Manolo Rojas comparte conmovedor mensaje: "Estamos desconsolados y sin palabras"

Manolo Rojas es uno de los artistas más queridos de la comedia peruana y que el pasado 27 de marzo falleció de manera inesperada tras un ataque cardiaco. Es así como la familia del actor cómico ha compartido un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

El mensaje de la familia de Manolo Rojas

El viernes 27 de marzo, la familia de Manolo Rojas encontró al actor en el suelo afuera de su hogar y trataron de atenderlo, pero lamentablemente ya había perdido la vida. Sus seres queridos han decidido comunicarse oficialmente a través de las redes sociales del actor para expresar el profundo dolor que viene pasando.

"Con el corazón profundamente destrozado. Como familia y equipo de trabajo, hoy atravesamos uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. La partida de nuestro líder y jefe deja un vacío inmenso, imposible de llenar. Estamos desconsolados, sin palabras y sin consuelo ante una pérdida tan grande. Más que un gran profesional, fue un ser humano extraordinario, un maestro, un amigo y parte fundamental de nuestra familia", expresaron.

La familia del artista peruana decidió invitar a todos sus seres queridos, amigos y seguidores al velatorio que se realizará desde el mediodía en Sala VIP del Gran Teatro Nacional en San Borja para darle el último adiós.

Siempre lo recordarán

Así mismo, sus seres queridos señalaron que agradecen a todas las personas por todo el cariño que han demostrado hacia el querido actor Manolo Rojas tras su partida. Además, comentan que para ellos, el cómico estará siempre presente.

"A todos los que deseen acompañarnos en este momento tan difícil, estaremos allí. Agradecemos de corazón las muestras de cariño y apoyo. Descansa en paz, querido Víctor Manuel Rojas Ibáñez. Siempre vivirás en nosotros", expresaron finalmente en su comunicado.

A través de las redes sociales, miles de seguidores han expresado sus condolencias a la familia del querido actor cómico. Así mismo, varios artistas del medio han acudido a su hogar desde anoche para estar presentes y han expresado por medio de la prensa su sentir ante la pronta y repentina partida de él.

De esta manera, la familia de Manolo Rojas ha expresado que esta noticia les ha causado un profundo dolor de manera muy repentina. Además, han invitado a todas las personas que quieran despedirse de él en su velatorio este sábado 28 de marzo en el Gran Teatro Nacional desde el mediodía.