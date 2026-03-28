Hermano de Manolo Rojas revela detalles de la partida del actor: "Su hijo lo encontró en el suelo"

El querido actor Manolo Rojas ha fallecido a los 63 años de edad y ha dejado una huella imborrable en la comedia peruana, hoy sus amigos, familiares y seguidores lloran por su repentina partida. El hermano del artista ha revelado en una entrevista cómo sucedieron los lamentables hechos.

Hermano de Manolo Rojas en entrevista

En una entrevista para 'Exitosa Noticias', el hermano de Manolo Rojas ha salido a declarar ante los medios tras darse a conocer el fallecimiento del actor cómico en su casa en Santa Catalina, en La Victoria. Así mismo, reveló que fue su sobrino quien encontró a su padre.

"Mi sobrino ha venido en la camioneta blanca, se fue a promocionar su disco, ha venido y ha encontrado a su papá en el suelo", cuenta inicialmente.

Luego, señala que su hermano no tenía malestares que lo hagan pensar de un ataque cardiaco o alguna enfermedad. Incluso, señaló que cambió su estilo de vida hace varios años atrás para cuidarse.

"No, él se ha estado controlando en la clínica Ricardo Palma, análisis, si hacía de glucosa, todo se controlaba, siete años que no toma tampoco (ha manifestado algún malestar) no, ha estado bien. Todos los días iba al gimnasio, estaba normal", declaró.

La partida del actor

Se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de Manolo Rojas, uno de los humoristas más queridos y emblemáticos de la televisión peruana. El deceso del artista, de 63 años, ocurrió este viernes 27 de marzo, dejando un vacío irreparable en la comedia y en el corazón de miles de seguidores.

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, el cuerpo de Manolo Rojas fue hallado en el interior de un vehículo, una camioneta blanca estacionada en las inmediaciones de su vivienda. Este hecho ocurrió en la urbanización Santa Catalina, ubicada en el distrito de La Victoria.

Según se viene informando, el artista llevaba una vida saludable desde hace muchos años cuidando de su salud y por ello, sorprendió a todos al fallecer de manera inesperada. Sus restos serán velados en el Gran Teatro Nacional este sábado 28 de marzo hasta las 7:00 p.m.

De esta manera, la partida de Manolo Rojas deja en luto a todo un país por su pronta partida. Su hermano reveló que fue el hijo del actor cómico quien encontró a su padre sin vida fuera de su hogar, una noticia que no esperaban porque tenía una vida muy saludable.