Fallece Manolo Rojas: Hallan sin vida a reconocido comediante a los 63 años en La Victoria

Luto en el espectáculo nacional. Manolo Rojas, reconocido actor peruano de la comedia, falleció a los 63 años de edad. Hasta el momento, no se ha informado las causas de su deceso.

Murió Manolo Rojas a los 63 años

Esta noche se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de Manolo Rojas, uno de los humoristas más queridos y emblemáticos de la televisión peruana. El deceso del artista, de 63 años, ocurrió este viernes 27 de marzo, dejando un vacío irreparable en la comedia y en el corazón de miles de seguidores.

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, el cuerpo de Manolo Rojas fue hallado en el interior de un vehículo, una camioneta blanca estacionada en las inmediaciones de su vivienda. Este hecho ocurrió en la urbanización Santa Catalina, ubicada en el distrito de La Victoria.

Según el reporte periodístico, se confirmó que la zona ha sido acordonada por la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias correspondientes. Por el momento, el cuerpo de Manolo Rojas permanece dentro del vehículo a la espera de los peritos de criminalística y el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver.

¿Quién fue Manolo Rojas?

Aunque las causas exactas del deceso aún son materia de investigación, el impacto de la partida de Manolo Rojas se sintió de inmediato en las redes sociales y la televisión. Diversos colegas y amigos del medio artístico ya han comenzado a redactar emotivos mensajes tras confirmarse la lamentable noticia.

Con más de tres décadas de trayectoria, Manolo Rojas se consolidó como un referente de la imitación y el humor político. Su versatilidad le permitió navegar por diversos programas cómicos de gran audiencia, siendo su etapa en la radio y en diversos espacios televisivos de los sábados por la noche lo que lo catapultó a la fama definitiva.

Manolo Rojas no solo era conocido por su talento para capturar la esencia de personajes públicos, sino también por su gran calidad humana y su disposición para participar en eventos benéficos. Su carisma y risa inconfundible lo convirtieron en un invitado recurrente en los hogares peruanos.

La noticia continúa en desarrollo. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial detallando las causas del fallecimiento de Manolo Rojas y la información sobre los servicios fúnebres para que sus seguidores puedan darle el último adiós.

En resumen, el cuerpo del reconocido comediante Manolo Rojas fue hallado sin vida dentro de su camioneta en el distrito de La Victoria. La partida del artista a los 63 años deja un vacío irreparable en la historia del humor peruano.