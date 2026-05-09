Kiara Lozano denuncia incómoda experiencia en concierto de Corazón Serrano: ¿Qué pasó?

Kiara Lozano, vocalista de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al contar una incómoda situación que vivió durante una presentación de la agrupación. La cantante confesó que fue grabada indebidamente en el escenario mientras bailaba.

Kiara Lozano denuncia grabación indebida en concierto

Kiara Lozano, una de las cantantes más populares de Corazón Serrano, decidió contar una incómoda experiencia que vivió durante una reciente presentación de la agrupación. La artista reveló que fue grabada de manera inapropiada mientras realizaba sus coreografías sobre el escenario.

La intérprete, de 24 años, habló del tema durante una transmisión en vivo en TikTok. La artista explicó que se sintió indignada al notar que algunos celulares la enfocaban a una parte de su cuerpo de forma incómoda mientras bailaba 'Bomba Chuchaqui'.

"Hay videos donde yo salgo a bailar la 'Bomba Chuchaqui' y todo lo demás, dos celulares apuntándome el cu...", manifestó la integrante de la agrupación.

La vocalista de Corazón Serrano quiso dejar claro que las personas involucradas no eran parte del público que fue a disfrutar del concierto. Según contó, se trataba de gente vinculada a la organización del evento.

"Bueno, en realidad, no ha sido gente del público, ha sido gente de la organización", explicó Kiara Lozano durante su transmisión.

Con esta aclaración, la cantante dejó en claro que su molestia no iba dirigida a sus fans, sino a quienes habrían aprovechado su cercanía al escenario para grabarla de una manera que la hizo sentir incómoda. Luego, explicó con más detalle cómo se dio la situación.

"Esa cosita, como parantes, que lo han levantado en el momento en el que yo salgo y donde me acercan el celular cada vez que me empiezo a mover y doy el tras..., mejor dicho", agregó la cantante, dejando ver su incomodidad.

Reacciones en redes

Tras contar lo ocurrido, varios seguidores de Kiara Lozano salieron a respaldarla en redes sociales. Muchos usuarios señalaron que grabar un concierto no está mal, pero que hacerlo de forma inapropiada cruza un límite.

"Si lo dices es porque realmente le incomoda, cosa que otras personas callan y piensan que es normal", "El problema no es que la graben sino que la enfoquen asi con el celular tan cerca de ella", "Es realmente incómodo y una total falta de respeto hacia ella, ¡es muy morboso lo que hicieron! ¡No normalicemos estas cosas por favor!", comentaron algunos usuarios.

La cantante se ha ganado el cariño del público por su voz, su carisma y su energía en el escenario. Por eso, sus fans pidieron más respeto para ella y para todas las artistas que se presentan en vivo.

Un baile que se volvió viral en TikTok

Como se recuerda, Kiara Lozano se volvió muy popular en redes por sus coreografías, especialmente por el llamado 'Baile de la boa', que rápidamente se hizo viral en TikTok.

Sin embargo, la cantante también ha comentado que estos movimientos exigen bastante esfuerzo físico. Incluso, en otra ocasión contó que algunos pasos le han provocado molestias en la columna por la intensidad de las presentaciones.

En conclusión, Kiara Lozano denunció una incómoda situación durante una presentación de Corazón Serrano, al asegurar que fue grabada de manera inapropiada mientras bailaba en el escenario. La cantante aclaró que su molestia no va contra sus fans, sino contra personas de la organización que habrían cruzado un límite. Con su mensaje, pidió respeto para su trabajo, su cuerpo y su espacio como artista.