Roberto Martínez afirma que nunca intentó sobrepasarse con Larissa Riquelme: "La traté con respeto"

Roberto Martínez volvió a estar en el centro de la atención mediática tras sus declaraciones en el podcast 'Enfocados', donde recordó una salida con la modelo Larissa Riquelme. El exfutbolista ha respondido con firmeza a la posibilidad de enfrentar acciones legales.

Martínez aseguró que no teme ninguna demanda, pues considera que no ha hecho nada malo. Según explicó, su intención fue contar una anécdota con humor, como ya lo había hecho años atrás en un programa de televisión. Asegura estar tranquilo y sin remordimientos.

" He dicho que ella es linda, guapa, que es inalcanzable. Entiendo que se pueda molestar por lo que han promocionado (en 'Enfocados'), eso no lo veo yo, pero sale que salimos, y yo estoy contando una anécdota", explicó en diálogo con Trome.

El conflicto se desató después de que Larissa Riquelme anunciara que tomará acciones legales, argumentando que se está construyendo un relato falso sobre ella. La modelo paraguaya consideró que se está abusando del acceso a medios para difundir historias que, según ella, nunca ocurrieron.

Uno de los puntos más delicados fue una acusación incluida en el comunicado de Riquelme, donde se sugiere que Martínez intentó sobrepasarse con ella. El exjugador negó rotundamente dicha afirmación y defendió su conducta durante el encuentro que tuvieron hace años.

"¿Me va a demandar por haber dicho que es inalcanzable?, no entiendo. Me imagino que ha pensado que iba a decir que pasó algo, y nada que ver, cero. No sé de qué me puede denunciar", agregó.