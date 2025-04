Larissa Riquelme revela la verdad sobre la 'salida' que tuvo con Roberto Martínez: "Una cena grupal"

Larissa Riquelme, conocida como 'La Novia del Mundial', celebró públicamente que se haya confirmado como falsa una antigua versión del exfutbolista Roberto Martínez, quien insinuó que tuvo una salida con ella. La modelo usó su cuenta oficial de Instagram para aclarar cómo ocurrieron realmente los hechos.

Según Riquelme, esa salida no fue un encuentro íntimo ni mucho menos sentimental. Se trató de una cena grupal con fines laborales, organizada por personas que contrataron sus servicios en aquel entonces. Ella asistió acompañada de su hermana, su primo y su equipo de seguridad.

La modelo uruguaya lamentó que se haya esperado tanto tiempo para aclarar una versión que la incomodaba desde hace años. Considera que las insinuaciones generaron una narrativa errónea, que finalmente ha quedado desmentida públicamente gracias a su reciente pronunciamiento.

Riquelme fue contundente al explicar que nunca existió un vínculo amoroso ni ningún tipo de relación cercana con Roberto Martínez. La cena fue parte de una actividad profesional, sin intenciones ocultas ni motivos personales, y fue compartida con varios asistentes más.

Larissa Riquelme niega "salida" con Roberto Martínez

Además, recalcó la importancia de defender la verdad frente a situaciones mediáticas que buscan crear escándalos sin fundamento. Para la modelo, el respeto a la integridad personal debe ser una prioridad, especialmente cuando se busca proteger el honor propio.

Agradeció sinceramente a las personas que la apoyaron durante todos estos años, destacando que su respaldo fue clave para mantener la calma y enfrentar esta situación. Valoró la solidaridad de sus seguidores y reafirmó su compromiso con la verdad.

"Todas las personas, sin distinción de género, tenemos el derecho —y el deber— de defender nuestro honor, nuestra integridad y nuestra verdad. Gracias de corazón a quienes me creyeron, me respetaron y me brindaron su apoyo", sentenció.