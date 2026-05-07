Kenyi Succar reaparece en TV y muestra su emoción tras superar dura enfermedad: "¡Estoy libre del cáncer!"

El músico y productor peruano Kenyi Succar reapareció públicamente con una noticia que emocionó a sus seguidores y al mundo artístico. Luego de varios meses enfrentando un complicado diagnóstico médico, el integrante de la familia Succar confirmó que logró superar el cáncer de tiroides que le detectaron en 2025.

Kenyi Succar reaparece en televisión tras superar el cáncer

El artista volvió a la televisión acompañado de Tony Succar y Mimy Succar durante una reciente edición del programa "América Hoy", donde compartió detalles sobre el difícil proceso que atravesó y agradeció el respaldo que recibió durante su recuperación.

Durante el programa, los artistas interpretaron música en vivo y conversaron sobre diversos aspectos de su carrera y vida personal Sin embargo, uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Kenyi Succar habló públicamente sobre su estado de salud.

"Súper contento, agradecido, muchas gracias por todos los mensajes por mi salud aquí en América Televisión", comentó el productor durante la entrevista.

El músico se mostró visiblemente emocionado al recordar el apoyo que recibió de familiares, amigos y seguidores desde que reveló su diagnóstico. Tras sus declaraciones, Rebeca Escribens destacó que tanto el equipo del programa como el público siguieron de cerca su recuperación y constantemente le enviaron mensajes positivos.

"Estábamos bastante preocupados, te mandamos todas las vibras preciosas que pudimos", expresó la conductora.

Fue entonces cuando Kenyi confirmó que finalmente venció la enfermedad y actualmente se encuentra completamente recuperado.

"Muchas gracias, ahora estoy saludable, estoy libre del cáncer, ya no tengo cáncer gracias a Dios", manifestó con evidente emoción.

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El complicado diagnóstico que enfrentó Kenyi Succar

Kenyi Succar dio a conocer en 2025 que debía someterse a una operación luego de que los médicos detectaran un tumor maligno en la tiroides. En ese momento, el productor, explicó que existía una alta probabilidad de que se tratara de un cáncer de bajo riesgo y baja agresividad.

El problema de salud comenzó varios años antes, cuando el productor descubrió un pequeño nódulo en la tiroides. Aunque los primeros exámenes médicos no arrojaron resultados alarmantes, con el paso del tiempo el bulto empezó a crecer rápidamente, motivo por el cual decidió realizarse nuevos análisis.

Tras las evaluaciones especializadas, los médicos confirmaron que se trataba de un tumor maligno, por lo que Kenyi tuvo que iniciar inmediatamente un tratamiento médico y programar una cirugía para extirpar la masa detectada en la glándula tiroides.

Luego de la intervención quirúrgica, el integrante de la familia Succar informó que la operación había resultado exitosa y continuó con un tratamiento especializado para asegurar su recuperación total.

En conclusión, completamente recuperado y libre de cáncer, Kenyi Succar retomó sus actividades artísticas y reapareció públicamente con un mensaje cargado de optimismo y agradecimiento. Su testimonio no solo conmovió a sus seguidores, sino que también generó esperanza entre quienes atraviesan procesos médicos similares.