Tony y Mimy Succar celebran que Kenyi está libre de cáncer de tiroides: "Se está recuperando súper bien"

El músico y productor Kenyi Succar emocionó a sus seguidores al anunciar que superó el cáncer de tiroides tras meses de tratamiento. La noticia desató una ola de apoyo en redes sociales. Su hermano, el productor y percusionista Tony Succar, y su madre, Mimy Succar, compartieron detalles del proceso de recuperación que hoy atraviesa el artista.

Tony Succar y Mimy hablan de la recuperación de Kenyi

En una entrevista con el programa Más Espectáculos, Tony y Mimy expresaron su alivio tras la confirmación médica que marcó el fin de una etapa difícil para la familia. Mimy destacó el papel clave que jugó la fe y el respaldo del público durante los meses más complejos.

"El está bien agradecido con todo, con dios con todo el publico por que todos han orado por el. Yo creo que la fe mueve montañas así que gracias a Dios ha salido muy bien se está recuperando super bien, el doctor le dijo Kenyi estas curado", afirmó con visible emoción.

Sus palabras reflejan el impacto que tuvo la enfermedad en el entorno cercano del músico. La familia enfrentó el proceso con optimismo y esperanza, apoyándose no solo en el tratamiento médico, sino también en la fortaleza espiritual.

Por su parte, Tony recibió la noticia con entusiasmo y hasta encontró espacio para el humor. Fiel a su estilo carismático, bromeó sobre los efectos positivos que habría tenido la operación en la voz de su hermano y adelantó posibles proyectos musicales.

"Además, Kenyi como le operaron le afinaron la voz así que va estar mas fuerte que nunca y se va lanzar como cantante artista también con un video así que espérenlo que va cantar como Michael Jackson", comentó entre risas.

Homenaje a Celia Cruz

Durante la misma conversación, Tony y Mimy también hablaron sobre el reciente lanzamiento del videoclip de la canción "Azúcar", un tributo a la legendaria Celia Cruz. El proyecto llamó la atención porque incluye la imagen de la artista gracias al uso de tecnología e inteligencia artificial, lo que generó gran impacto entre los fanáticos.

"Todo espectacular ha sido una experiencia muy linda tenemos el sabor de toda la gente que les ha gustado y estamos felices", señaló Mimy, satisfecha con la acogida del público.

Tony explicó que el avance tecnológico permitió integrar a la icónica cantante en el video de manera respetuosa y destacó que el equipo oficial de Celia Cruz respaldó la iniciativa.

"Gracias a la tecnología que esta avanzando tanto pudimos incluirla en el video la gente también esta impresionada por la fusión de la música y también tenemos la aprobación del equipo de Celia Cruz", precisó.

El homenaje no solo celebra el legado de la "Guarachera de Cuba", sino que también reafirma la apuesta artística de la familia Succar por propuestas innovadoras que conecten generaciones.

La recuperación de Kenyi Succar marca un nuevo comienzo para el músico y su entorno. Con el respaldo de su familia y el cariño del público, el productor deja atrás una etapa difícil y mira adelante con optimismo. Los Succar siguen activos en la música, celebrando la vida y apostando por proyectos que rinden homenaje a grandes íconos latinos.