Mario Irivarren pide disculpas a Onelia Molina tras ampay en Argentina: "Soy consciente de que la perdí"

La farándula peruana se detuvo este último miércoles con el ampay de Mario Irivarren y Said Palao con mujeres en un yate en Argentina. El ex integrante de 'Esto Es Guerra' rompió su silencio y asumió la responsabilidad del fin de su relación con Onelia Molina.

Mario Irivarren se disculpa con Onelia Molina

Tras la difusión de imágenes de Mario Irivarren besando a dos mujeres durante una fiesta en un yate, sus seguidores esperaban su pronunciamiento. El integrante de 'La Manada' no optó por negar los hechos, sino que reconoció sus actos y dejó en claro que no intentaría justificar lo ocurrido.

"He venido para pedirle disculpas a Onelia, que es la persona más afectada, y a su familia. Sé que le fallé, sé que la decepcioné", inició diciendo el ex chico reality, admitiendo que su comportamiento no fue el adecuado para alguien que mantiene una relación.

Consciente del juicio público, Mario Irivarren sostuvo que su arrepentimiento es genuino, aun cuando muchos consideren que sus disculpas ya no tienen efecto. El ex integrante de 'Esto Es Guerra' fue enfático al reconocer el valor de Onelia Molina en su vida, admitiendo con resignación que es imposible borrar el daño causado.

"Decirle a Onelia que, sin duda alguna, es la mejor mujer que he conocido en mi vida y que, lamentablemente, soy consciente de que nunca estuve a la altura. Soy perfectamente consciente de que la perdí", lamentó Mario Irivarren.

Con estas declaraciones, Mario Irivarren confirmó que la relación con Onelia Molina ha llegado a su fin de manera definitiva. El integrante de 'La Manada' cerró su intervención con un enigmático "hasta pronto", dejando entrever que se ausentará por un tiempo del programa.

Ampay de Mario Irivarren y Said Palao

El programa 'Magaly TV: La Firme' puso bajo la lupa el polémico viaje de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi a Argentina. Según el informe, todo inició el pasado viernes 13 marzo tras su arribo al barrio de Palermo, donde se instalaron en un Airbnb y recibieron la visita de varias mujeres, con quienes luego se embarcaron en una celebración a bordo de un yate.

Durante la fiesta en el yate, Mario Irivarren se mostró sumamente cercano con las invitadas. En un primer momento, se observa cómo le da un 'piquito' a una joven tras un juego de manos, para luego ser captado besando a otra chica mientras ambos revisaban el celular de ella.

En resumen, Mario Irivarren pidió disculpas públicas a Onelia Molina tras el ampay con varias chicas en un yate en Argentina. Con estas declaraciones, el ex chico reality selló el fin definitivo de su historia de amor con Onelia Molina, reconociendo que el daño causado es irreparable.