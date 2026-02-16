RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡NO SE GUARDÓ NADA!

Viudo de Muñequita Milly critica familia de la cantante tras homenaje con IA: "Van a lucrar para sus bolsillos"

Wilfredo Quispe, expareja y padre de su hijo, cuestiona la decisión de la familia de Muñequita Milly de usar su imagen en un espectáculo con inteligencia artificial.

Wilfredo Quispe arremete contra la familia de Milly tras show con IA.
Wilfredo Quispe arremete contra la familia de Milly tras show con IA. (Composición: La Karibeña)
16/02/2026

El reciente regreso virtual de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, "La Muñequita Milly", generó controversia. El espectáculo del fin de semana, realizado junto a sus hermanos mediante inteligencia artificial, no fue del agrado de su expareja y padre de su hijo, Wilfredo Quispe, quien cuestionó públicamente a la familia de la cantante.

Ex pareja de la artista denuncia desinformación

Wilfredo Quispe reveló en declaraciones al programa América Hoy que no fue informado sobre la organización del evento y que sospecha que la familia busca obtener beneficios económicos con la imagen de la fallecida cantante. 

"Yo simplemente estoy desinformado, nunca se me ha comunicado. Creo que van a lucrar para sus bolsillos", señaló con evidente molestia.

El expareja de la artista además informó que envió una carta notarial a los familiares de Muñequita Milly, luego de enterarse de que pretendían declararse herederos únicos y universales del nombre de la cantante. Según Wilfredo, su intervención busca proteger los derechos de su hijo y garantizar que la memoria de la cantante respete la integridad de la familia directa.

"La semana pasada les envié la carta porque los señores querían hacerse herederos único y universal de su hija, por lo que presenté que existe un hijo", explicó.

Hermanos de Muñequita Milly enfrentan a viudo por homenajes y él responde: "Están mintiéndole a la gente"
Wilfredo Quispe se involucra en el caso

Además, el padre del hijo de Milly confirmó que ahora participa activamente en el caso relacionado con la muerte de la artista. Su objetivo es garantizar que la situación no quede sin un seguimiento adecuado y que su hijo reciba lo que le corresponde.

"Hace poco estoy entrando en lo que es el caso porque simplemente no me daban información, porque ellos estaban viendo por su lado. Ahora, desde diciembre, yo estoy entrando como el heredero; es mi hijo, ya a él le corresponde pues no", detalló.

Padres de Muñequita Milly se quiebran y exigen cárcel para el Dr. Fong: "Es indignante que siga trabajando"
Por otro lado, Wilfredo también lanzó un mensaje directo a la familia de la cantante, instándolos a reconocer que el único beneficiario debe ser su hijo:

"Que la familia se ponga a pensar que ambos tenemos un solo sufrimiento. Acá solo hay que luchar por alguien, por su único hijo que tuvo en vida y quien en realidad se merece todo. Mi pareja ha trabajado durante muchos años para enriquecer a otras personas", concluyó.

El reencuentro virtual de "La Muñequita Milly" mostró cómo la tecnología puede revivir figuras queridas, pero también generó debate sobre derechos familiares y herencia. Mientras su familia busca homenajearla, su expareja sostiene que el legado debe protegerse en beneficio de su hijo y mantener viva la memoria de la artista de forma justa.

