Pilsen Fresh lleva su concepto de frescura a experiencias innovadoras en el retail.

Este verano, Pilsen Fresh, del portafolio de Backus, refuerza su apuesta por la innovación basada en el entendimiento del consumidor. Así, la marca traslada su concepto de frescura a experiencias que se integran de forma natural a la temporada de calor intenso.

Partiendo del insight de que el verano real se vive entre trayectos largos y calor intenso, Pilsen Fresh propone pausas auténticas en momentos cotidianos, sin interrumpir ni exigir atención. Bajo esta lógica, la marca presentó dos acciones clave que reflejan esta forma de innovar desde la empatía y la experiencia.

Un 'Hotspot Fresh' junto a Falabella Megaplaza

Como parte de su estrategia de verano, Pilsen Fresh inauguró la "Zona Fresh" en Falabella Megaplaza, la cadena de retail más importante del país en uno de los malls con mayor tráfico de Lima y un punto de encuentro clave para el consumo joven. El espacio fue concebido como un lugar de pausa dentro del recorrido de compra, con degustaciones de producto, venta de merch de la marca y juegos interactivos.

Desarrollada en alianza con Falabella, esta iniciativa destaca como un referente de innovación en retail experience al transformar el proceso de compra en una vivencia integral. El espacio combina estratégicamente el descanso y la frescura con la prueba de producto y la venta de mercancía exclusiva para el consumidor.

"Desde Falabella buscamos generar experiencias que conecten con la forma en que las personas viven hoy el consumo. Esta alianza con Pilsen Fresh nos permitió crear un espacio que se integra al recorrido natural de nuestros clientes, aportando valor a su visita y reforzando el rol del mall como un punto de encuentro social y cultural", señaló Alvaro Mendoza, gerente de Tienda Falabella.

Pilsen Fresh lleva su concepto de frescura a experiencias innovadoras en Falabella

Por su parte, Kiara Kottke, Senior Brand Manager de Pilsen Callao, destacó el rol estratégico de la marca dentro del portafolio. "Con Pilsen Fresh ampliamos el portafolio con una alternativa que responde a nuevas ocasiones de consumo. Esta propuesta nace de cómo las personas viven sus momentos cotidianos y se traduce en experiencias reales que conectan con esa forma de disfrutar", expresó.

La Zona Fresh se inauguró el 5 de febrero con un corte de cinta que reunió a la creadora de contenido Ximena Galiano, directivos de Pilsen Callao y representantes de Falabella MegaPlaza. Durante el evento, medios e invitados exploraron el nuevo espacio para disfrutar de la experiencia de marca y la degustación del producto.

El verano empieza antes de la playa: tienda insignia OXXO San Bartolo

Siguiendo la misma narrativa, Pilsen Fresh inauguró el 7 de febrero su tienda insignia en OXXO de San Bartolo, uno de los balnearios más representativos de esta temporada para el público joven. El evento contó con la participación de Valeria Landavere y Sebastián "Rabbit" León, quienes reforzaron a través de dinámicas y pruebas de producto que la experiencia del verano no empieza en la arena, sino en el camino.

"Pilsen Fresh es una innovación que responde a una necesidad clara del consumidor: una cerveza que pase fácil, sea refrescante y acompañe distintos momentos del día. Desde Backus seguimos ampliando el portafolio con propuestas que conectan con nuevas formas de disfrutar, sin dejar de lado nuestras marcas de siempre", comentó Diego Devoto, Core Brands Director de Backus.

Carla Ruiz Díaz, Gerenta General de OXXO, destacó que la marca busca integrarse de forma natural en los momentos cotidianos y el estilo de vida de sus clientes. En ese sentido, señaló que la tienda insignia en San Bartolo, desarrollada junto a Pilsen Fresh, conecta estratégicamente con el ritual previo a la playa durante el verano.

Innovar es acompañar el ritmo del consumidor

Con estas acciones, Pilsen Fresh consolida una forma de innovar centrada en las personas: entender sus hábitos, identificar momentos de fricción y transformarlos en experiencias de marca útiles, cercanas y relevantes. Ya sea en un día de compras o en la previa a la playa, la marca demuestra que vivir un verano fresh es una actitud cotidiana, hecha de pequeños respiros y momentos compartidos.

Zona Fresh en Falabella Megaplaza.

Con una propuesta "easy to drink", esta cerveza ligera, refrescante, balanceada y con 4.2% de alcohol, responde a lo que hoy busca el paladar peruano, ideal para momentos relajados y espontáneos entre amigos. Este enfoque reafirma el compromiso de Pilsen Fresh por seguir construyendo experiencias que conecten con su concepto de frescura y llevándola donde verdaderamente se vive el verano.

Sobre Backus

En Backus, estamos reinventando el futuro juntos. Soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Nos transformamos y desafiamos a nosotros mismos a liderar y hacer crecer nuestra categoría, ofrecer nuevas formas de responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y tener un impacto más significativo en nuestras comunidades.

De esta manera, Pilsen Fresh llevó su concepto de frescura a experiencias innovadoras en Falabella y Oxxo. Con estas iniciativas, la marca consolida su liderazgo en el retail al transformar momentos cotidianos en espacios de conexión auténtica con el consumidor.