¡Recuperada! Thamara Gómez regresa a los conciertos de Son del Duke tras su descanso médico

Son del Duke es una de las agrupaciones más sonadas dentro de la cumbia peruana que cuenta con una delantera musical con mucho talento. Thamara Gómez estuvo ausente durante muchos días por temas de salud, pero ahora regresó con mucha fuerza.

Thamara Gómez regresa a Son del Duke

El último fin de semana, Son del Duke se presentó en distintos lugares para hacer bailar a su público con sus mejores canciones. Es así como se realizó el regreso de Thamara Gómez tras estar ausente varios días y en medio de rumores de su separación del grupo de cumbia.

En un concierto, la recordada vocalista regresó con mucha fuerza emocionando a sus seguidores. La artista reapareció con mucha fuerza cantando y bailando en los show del grupo de cumbia con los temas "Como se olvida", " Un día de suerte", y muchos más.

Como se recuerda el pasado 6 de enero, Son del Duke explicó con claridad el motivo de la ausencia de Thamara Gómez y dejó en claro que se trata de una situación estrictamente médica por medio de un comunicado publicado en sus redes.

"Queremos informarles que nuestra querida cantante de Son del Duke, Thamara Gómez, se encuentra actualmente con descanso médico y deberá permanecer en reposo por 15 días a partir de hoy 5 de enero 2026. Gracias por su apoyo y buenos deseos. ¡Pronto volverá Thamara junto a Son del Duke, con más fuerza!", se lee en el mensaje oficial.

Mirella Campos es la nueva integrante

El domingo 18 de enero se hizo oficial la incorporación de Mirella Campos, generando aplausos y buenos comentarios entre los fans. En su presentación oficial con Son del Duke, interpretó el conocido "Mix Perdidos". Además, estrenó una primicia: "Mix Factoría", demostrando seguridad, energía y una voz que conectó de inmediato con el público.

Ya forma parte de nuestra linda familia, Son del Duke, para ustedes, la voz que enamora, Mirella Campos, para ti", dijo el animador de la agrupación. "Muy buenas tardes, Lima... Vamos a bailar... ¡Son del Duke! en tu corazón mi amos", señaló la nueva artista Mirella.

De esta manera, Son del Duke ha emocionado a sus seguidores con el ingreso de una nueva cantante y el regreso de la vocalista Thamara Gómez tras su descanso médico de 15 días. La artista regresó con mucha fuerza a los escenarios donde puso a bailar a todos con sus canciones de cumbia.