Precio del DÓLAR HOY, lunes 16 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en el Perú continúa mostrando un comportamiento estable en el inicio de la segunda quincena de febrero, sin variaciones bruscas en el mercado cambiario. Esta tendencia se mantiene en línea con lo observado en las últimas semanas, donde la cotización ha permanecido dentro de márgenes moderados.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar para el lunes 16 de febrero se fijó en 3.348 soles para la compra y 3.358 soles para la venta. Estos valores sirven como referencia oficial para operaciones tributarias, contables y administrativas en el país.

La cifra refleja una ligera continuidad respecto a las jornadas previas, en las que la moneda estadounidense se movió alrededor del rango de 3.34 y 3.35 soles. Esto confirma que el mercado cambiario local no ha registrado presiones significativas que impulsen subidas o caídas pronunciadas.

En las últimas semanas, el comportamiento del dólar ha sido predecible, con pequeños ajustes diarios que no alteran la tendencia general. Desde finales de enero, la cotización ha mostrado variaciones leves, lo que evidencia una estabilidad sostenida en el sistema financiero peruano.

Este escenario se explica, en parte, por un equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas en el mercado local. Al no existir factores externos de gran impacto inmediato, el tipo de cambio evoluciona con movimientos graduales y controlados.

Otro aspecto relevante es que, tras registrar valores cercanos a 3.36 y 3.37 a inicios de febrero, el dólar ha mostrado una leve corrección hacia niveles más cercanos a 3.35. Sin embargo, no se trata de una caída fuerte, sino de ajustes normales dentro de un rango estable.

Precio del dólar del 1 al 16 de febrero. (SUNAT)

Especialistas señalan que cuando el tipo de cambio se mantiene por varias semanas dentro de un intervalo reducido, se genera mayor previsibilidad para empresas, importadores y ciudadanos. Esto facilita la planificación financiera y reduce la incertidumbre frente a operaciones en moneda extranjera.

Además, el contexto económico local y la ausencia de shocks externos relevantes han contribuido a que el sol peruano conserve estabilidad frente al dólar. Este comportamiento moderado también se alinea con proyecciones que ubican el tipo de cambio en rangos cercanos durante el año.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el precio del dólar para el 16 de febrero confirma una tendencia de estabilidad cambiaria en el Perú, con variaciones mínimas y dentro de un rango previsible. Todo indica que, mientras no surjan factores económicos externos o internos de alto impacto, la cotización seguirá moviéndose de forma moderada.