Actualidad

Economía peruana

Precio del DÓLAR HOY, sábado 14 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar se mantiene un comportamiento predecible, ya que el tipo de cambio continúa moviéndose dentro del rango esperado para hoy sábado 14 de febrero.

Precio del DÓLAR HOY, sábado 14 de febrero
Precio del DÓLAR HOY, sábado 14 de febrero (Composición Karibeña)
14/02/2026

El mercado peruano ha estado manteniendo un tipo de cambio tranquilo para el dólar sin mayores sobresaltos. El tipo de cambio del dólar en el Perú para hoy sábado 14 de febrero sigue dentro del rango, lo que continúa dando previsibilidad a hogares y empresas que operan con moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este sábado 14 de febrero el dólar se cotiza en 3.348 soles para la compra y 3.358 soles para la venta, una cotización que refleja estabilidad respecto a jornadas recientes.

El comportamiento del tipo de cambio del dólar ha sido muy moderado. En los primeros 14 días de días del mes de febrero, las cotizaciones no han mostrado saltos significativos y se han mantenido con un poco margen de variación, como lo reflejan los registros este fin de semana teniendo una ligera baja en compra de dólar.

Durante la semana, el dólar se ha mantenido dentro de un margen tranquilo sin mayores cambios bruscos. El pasado viernes la compra del dólar llegó a 3.351 y la venta a 3.358, pero para hoy ya ha disminuido a comparación de la primera semana de febrero. 

Tipo de Cambio de dólar
Tipo de Cambio de dólar

Analistas explican que uno de los factores clave es la demanda moderada de dólares. No se han registrado picos significativos en operaciones de compra o venta que presionen el tipo de cambio.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 14 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

En conclusión, el dólar en Perú cierra este sábado 14 de febrero con una tendencia estable en el mercado cambiario. Mientras no se presenten factores externos de mayor impacto, es probable que continúe en un rango predecible como los días anteriores sin mayores cambios que afecten a empresarios o familias.  

