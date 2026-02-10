Peppa Pig: George revela problemas auditivos en una nueva trama

La empresa líder en juegos, propiedad intelectual y juguetes, Hasbro, anunció una novedad en el mundo de Peppa Pig, ya que se reveló que George, el hermano menor de Peppa, tiene una discapacidad auditiva moderada. Con este avance, la marca sigue defendiendo historias que reflejan la realidad de los niños y las familias, ofreciendo una representación reflexiva al público preescolar de todo el mundo.

George tiene problemas auditivos

La evolución del personaje de George se basa en la historia de Peppa Pig, conocida por sus narrativas representativas. Personajes como Mandy Mouse, que usa una silla de ruedas, y Penny Polar Bear, que tiene dos mamás, han ayudado a los niños a verse a sí mismos y a sus familias reflejados en el mundo de Peppa.

Al introducir esta nueva historia para George, Hasbro sigue garantizando que la marca refleje el mundo en el que viven los niños hoy en día. "Durante más de 20 años, PEPPA PIG ha crecido junto a familias de todo el mundo, y la evolución de George refleja ese viaje", afirmó Esra Cafer, vicepresidenta sénior de Estrategia y Gestión de Franquicias, Preescolar y Moda de Hasbro.

"George ha pasado de ser el curioso hermanito de Peppa a convertirse en un personaje con voz y experiencias propias. Ahora que entra en esta nueva fase de su desarrollo, seguimos celebrando la alegría, el crecimiento y la confianza, recordando a todos los niños que hay un lugar para ellos en el mundo de Peppa", expresó.

Problemas auditivos de George.

Hasbro colaboró con la Sociedad Nacional de Niños Sordos y la experta Camilla Arnold para garantizar una representación técnica y emocionalmente precisa de los niños sordos. Gracias a este asesoramiento, los nuevos episodios aseguran un tono auténtico y educativo sobre la pérdida auditiva para el público preescolar.

"Se estima que hay 34 millones de niños sordos en todo el mundo, pero no siempre vemos sus historias reflejadas en los medios de comunicación. La representación es importante y es fundamental que los niños sordos vean sus experiencias reflejadas de forma positiva en la pantalla», afirmó George Crockford,

Asimismo, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Niños Sordos señaló que introducir esta trama en una serie tan querida como PEPPA PIG es un paso importante hacia la creación de un mundo en el que todo sea posible para los niños sordos. Este paso busca construir un mundo más inclusivo donde se celebren las diferencias y todos los niños se vean reflejados en sus personajes favoritos.

Por su parte, Camila Arnold señaló que la representación auténtica no surge por casualidad. La verdadera representación requiere cuidado y colaboración, y eso es precisamente lo que hemos logrado con Hasbro. En estrecha colaboración con el equipo de PEPPA PIG, ayudé a orientar la forma en que se plasmó la experiencia de George en la pantalla para garantizar que resultara auténtica para la comunidad sorda. El resultado es una historia que celebra la confianza, la curiosidad y el sentido de pertenencia.

Nuevos episodios de Peppa Pig

El contenido digital de formato corto a través de PEPPA PIG Tales en YouTube se lanzará el 6 de febrero a las 10:00 GMT. Se ofrecerá una visión más detallada de las experiencias de la familia antes del diagnóstico de George, incluyendo un episodio inédito narrado desde la perspectiva auditiva de este personaje.

Los espectadores verán cómo un día normal en la vida familiar puede ser un poco más complicado para George. Sin embargo, él es increíblemente ingenioso y tiene una hermana mayor que siempre está dispuesta a ayudarlo.

Los nuevos episodios de la temporada 11 de PEPPA PIG, que se emitirán en Discovery Kids a partir del 2 de marzo, continuarán la historia de George, comenzando con su diagnóstico. En un episodio titulado «Prueba de audición», la familia de Peppa descubre durante una visita rutinaria al médico que George tiene una pérdida auditiva moderada en un oído, por lo que le colocan un audífono para ayudarle a experimentar el mundo de los sonidos de una nueva forma.

Peppa Pig estrenará nuevos episodios.

En el episodio, George cuenta con el apoyo de una audióloga a la que pone voz Jodie Ounsley, personalidad televisiva, autora y primera jugadora de rugby sorda en representar a Inglaterra. A lo largo de estos episodios, los niños verán cómo George descubre nuevos sonidos, desde las salpicaduras en los charcos de barro hasta la melodía de la furgoneta de los helados, y vivirán un momento emotivo cuando pronuncia el nombre de Peppa por primera vez.

Más allá de la pantalla, el primer producto que presenta a George con su audífono, la figura PEPPA PIG Joke & Sing George de Hasbro, estará disponible pronto en el punto de venta, lo que ayuda a los niños a conectar el tiempo de juego con las historias que ven en el programa.