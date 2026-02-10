Precio del DÓLAR HOY, martes 10 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú vuelve a mostrar un comportamiento tranquilo al inicio de la semana. El dólar abre este martes sin movimientos bruscos, reflejando un mercado cambiario ordenado, con operaciones regulares y sin señales de presión que alteren la cotización.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este martes 10 de febrero el precio del dólar se ubica en 3.351 soles para la compra y 3.363 soles para la venta, cifras que confirman la estabilidad observada en los últimos días.

Estos valores se alinean con la tendencia registrada desde finales de enero. Durante ese periodo, el dólar ha oscilado dentro de un rango estrecho, sin saltos abruptos que generen preocupación entre ciudadanos, empresas o inversionistas que operan en moneda extranjera.

En las últimas jornadas, el mercado cambiario ha mostrado una dinámica predecible. Las leves variaciones diarias no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja, lo que refuerza la percepción de calma en el entorno económico local.

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una combinación de factores. Entre ellos, destacan la ausencia de eventos externos de alto impacto y un adecuado manejo del flujo de divisas en el mercado interno.

Asimismo, la demanda de dólares se ha mantenido equilibrada. No se han registrado picos inusuales en la compra o venta de la moneda estadounidense, lo que contribuye a que el tipo de cambio se mantenga controlado.

Para los ciudadanos que planean realizar operaciones en dólares, este escenario resulta favorable. Un mercado estable permite tomar decisiones con mayor previsión, ya sea para ahorrar, pagar deudas, viajar o realizar transacciones comerciales.

Siempre se recomienda comparar el tipo de cambio antes de cambiar dinero. Bancos, casas de cambio y plataformas digitales pueden ofrecer cotizaciones distintas a las oficiales, especialmente en operaciones al por menor.

El panorama actual es tranquilo. Sin embargo, los analistas recuerdan que el tipo de cambio puede verse influenciado por factores internacionales, como decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos o variaciones en los precios de materias primas.

También influyen elementos internos, como el comportamiento de la economía local, el gasto público y las expectativas del mercado. Por ello, se aconseja mantenerse informado a través de fuentes oficiales y confiables.

¿Dónde cambiar dólares?

Si tienes la intención de comprar o vender dólares, es crucial que revises las tasas de cambio. Los valores pueden variar entre bancos, casas de cambio y plataformas digitales. En un contexto económico volátil, conocer el tipo de cambio diario te permitirá tomar decisiones más informadas al realizar transacciones en dólares y optimizar cada operación.

Asimismo, se recomienda consultar el precio del dólar en plataformas oficiales del Estado antes de llevar a cabo cualquier transacción. A continuación, te presentamos algunas de las plataformas donde podrás verificar el tipo de cambio, además de SUNAT:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú continúa mostrando estabilidad este martes 10 de febrero, con variaciones mínimas en el mercado cambiario. Mientras no se presenten factores externos o internos de mayor impacto, se espera que el tipo de cambio siga moviéndose dentro de rangos controlados.