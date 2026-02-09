Precio del DÓLAR HOY, lunes 9 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú arranca una nueva semana sin sobresaltos. La cotización del dólar mantiene una línea similar a la registrada en días previos, reflejando un mercado cambiario calmado y con movimientos controlados, tanto para operaciones personales como comerciales.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 9 de febrero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.355 soles para la compra y 3.363 soles para la venta, cifras que confirman la estabilidad observada durante el último tramo de enero y los primeros días de febrero.

Este resultado no sorprende a los analistas. En las últimas jornadas, la moneda estadounidense ha mostrado variaciones mínimas, sin saltos bruscos que alteren el ritmo del mercado local o generen preocupación entre los usuarios.

Desde finales de enero, el dólar se ha movido dentro de un rango estrecho. Aunque se han registrado ligeros ajustes diarios, estos no han marcado una tendencia al alza o a la baja claramente definida.

El cierre de enero y el inicio de febrero estuvieron marcados por un comportamiento repetitivo del tipo de cambio. Incluso durante el fin de semana, las cotizaciones se mantuvieron alineadas con los valores de los días previos.

Precio del dólar del 1 al 9 de febrero. (SUNAT)

Uno de los factores que explica esta calma es la demanda equilibrada de la divisa. No se han presentado picos fuertes de compra o venta que presionen el precio del dólar en el mercado peruano. A ello se suma un escenario internacional sin eventos económicos de alto impacto. La ausencia de noticias externas relevantes ha permitido que las monedas de la región, incluido el sol peruano, se mantengan estables frente al dólar.

En el ámbito local, tampoco se han registrado anuncios económicos o políticos que generen incertidumbre. Este contexto contribuye a que el tipo de cambio siga un curso predecible.

Para los ciudadanos, esta estabilidad es clave. Permite planificar pagos, compras y transferencias sin el temor de enfrentar subidas repentinas que afecten el presupuesto diario.

Las empresas, especialmente aquellas vinculadas a importaciones o pagos en moneda extranjera, también se benefician. Un dólar estable facilita la proyección de costos y reduce riesgos financieros.

En general, el comportamiento del tipo de cambio durante las últimas semanas confirma una etapa de tranquilidad en el mercado cambiario. Los movimientos han sido leves y dentro de márgenes controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 7 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene un comportamiento estable al inicio de esta semana, sin registrar variaciones bruscas en el mercado cambiario. Mientras no surjan factores internos o externos de mayor impacto, todo indica que el tipo de cambio continuará moviéndose dentro de rangos controlados.