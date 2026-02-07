Precio del DÓLAR HOY, sábado 7 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano cierra la semana con un comportamiento tranquilo y sin sobresaltos. El dólar en el Perú continúa moviéndose dentro de rangos, lo que refuerza un escenario de estabilidad que se viene repitiendo en las últimas semanas para este primer sábado de febrero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 7 de febrero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.355 soles para la compra y 3.363 soles para la venta, confirmando leves ajustes frente a jornadas previas.

En los últimos días, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, sin cambios bruscos que alteren las decisiones de consumidores o empresas. Durante la semana, el dólar se ha mantenido dentro de un margen tranquilo sin mayores cambios bruscos. El pasado viernes la compra del dólar llegó a 3.363 y la venta a 3.368, siendo el tipo de cambio más alto de la semana, pero para hoy ya ha disminuido.

Tipo de cambio de dólar

Analistas explican que uno de los factores clave es la demanda moderada de dólares. No se han registrado picos significativos en operaciones de compra o venta que presionen el tipo de cambio.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, un dólar estable reduce la incertidumbre. Esto facilita la proyección de costos y la toma de decisiones comerciales. Quienes reciben ingresos en dólares o envían remesas también se benefician.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 7 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar cierra la semana para hoy sábado 7 de febrero manteniendo una línea estable en el mercado peruano. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos de peso, el tipo de cambio seguirá moviéndose con calma en los próximos días.