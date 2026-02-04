¡Nuevo ataque! Detonan artefacto explosivo en discoteca de Toño Centella en Carabayllo

La inseguridad sigue golpeando fuerte en Lima Norte. La madrugada de este miércoles 4 de febrero, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en una discoteca del cantante Toño Centella, ubicado en el distrito de Carabayllo. El hecho provocó pánico entre los vecinos y volvió a encender las alarmas por los constantes ataques en la zona.

Detonan artefacto explosivo en discoteca de Toño Centella

En la madrugada de este miércoles 4 de febrero, sujeto atacaron la discoteca Amnesia, propiedad del cantante Toño Centella, ubicada en la avenida Micaela Bastidas, urbanización Santa Isabel, en Carabayllo con un artefacto explosivo. Según los reportes, la detonación se produjo alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el lugar se encontraba cerrado. El fuerte estruendo se escuchó a varias cuadras.

La explosión dejó daños importantes en la fachada del establecimiento. La puerta metálica quedó completamente destrozada y el frontis presentó señales claras del impacto. Fragmentos de concreto y metal quedaron esparcidos en la vereda, lo que evidenció la fuerza del ataque.

Vecinos de la zona salieron de sus viviendas asustados, temiendo que se trate de un ataque mayor. Muchos señalaron que no es la primera vez que viven una situación similar y que el miedo se ha vuelto parte de su día a día. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que el local estaba cerrado al momento del atentado.

PNP investiga posible caso de extorsión

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para acordonar la zona e iniciar las investigaciones. Se vienen realizando las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el atentado esté relacionado con presuntos casos de extorsión, una modalidad delictiva que viene afectando a comerciantes, empresarios y artistas en distintos distritos de Lima. Este tipo de ataques, conocidos como cobro de cupos, continúa ocurriendo pese al estado de emergencia, lo que mantiene en alerta a la población.

No es el primer atentado contra locales vinculados al cantante

Este no sería un hecho aislado. Según información policial, este sería el cuarto atentado contra un local vinculado a Toño Centella y, en total, el séptimo ataque extorsivo relacionado con el entorno del artista.

El cantante de chicha ha denunciado en anteriores oportunidades que viene siendo víctima de amenazas desde el 2024. Incluso, en una entrevista pasada, reveló que tuvo que cambiar de domicilio y reforzar su seguridad personal.

En una de sus declaraciones, el artista confesó la gravedad de la situación que vive: "Ando con seguridad hasta para ir al mercado", dejando en claro el nivel de riesgo al que se enfrenta.

Cabe recordar que en ataques anteriores, los delincuentes dejaron manuscritos con amenazas. En esta ocasión, no se hallaron mensajes en el lugar.

Tras lo ocurrido, vecinos de Carabayllo exigieron mayor presencia policial, sobre todo en horas de la madrugada, cuando suelen registrarse estos atentados. Señalan que la zona es residencial y que temen que, en cualquier momento, una persona inocente pueda resultar herida.

En conclusión, la discoteca de Toño Centella fue blanco de un nuevo ataque con un artefacto explosivo, lo que generó pánico entre los vecinos de Carabayllo y volvió a poner en evidencia la grave situación de inseguridad que se vive en la zona. La Policía continúa investigando el caso, mientras los residentes piden mayor presencia policial para evitar nuevos ataques.