Sujeto detona artefacto explosivo en centro comercial de Independencia durante la madrugada

Un nuevo ataque ha sido reportado en el centro comercial Multicenter, situado en la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de Independencia. En esta ocasión, individuos detonaron una granada en este lugar, que alberga discotecas, locales de comida, gimnasios y establecimientos bancarios.

Según información preliminar, una fiscalizadora municipal resultó herida en el incidente. Cabe señalar que estos locales habían sido clausurados temporalmente. Esta plaza atrae a decenas de personas los fines de semana, ya que cuenta con discotecas, bares y otros espacios de entretenimiento.

Atentado en centro comercial de Independencia

Testigos informaron que dos hombres llegaron en una moto lineal de color rojo; uno de ellos descendió y atacó la fachada de Open Restobar. En el establecimiento, la agrupación de salsa Barrio Fino se encontraba realizando una presentación. Mientras tanto, la fiscalizadora estaba en el lugar como parte de su trabajo para verificar que los locales no llevaran a cabo actividades no autorizadas.

En el distrito de Independencia, un sujeto ingresó a un concurrido centro comercial y detonó un explosivo. Una trabajadora de fiscalización resultó herida. Más de tres negocios fueron afectados.



El incidente ocurrió a pocos metros del reconocido Centro Comercial Royal Plaza y de la Panamericana Norte. La Policía Nacional del Perú (PNP) está investigando el caso para determinar si detrás de este ataque hay un vínculo con la extorsión.

El hecho ha alarmado a los ciudadanos de la zona, pues actualmente se vive una crisis de inseguridad ciudadana en todo el país. Además, pese a que el distrito afectado se encuentre en estado de emergencia, el atentado sucedió y en horas de la madrugada. Por tal motivo, muchos residentes en el lugar exigen a las autoridades que se tome medidas efectivas ante la creciente ola de delincuencia.

Similar atentado

No es la primera vez que se reporta un ataque de este tipo en este centro comercial. En la madrugada del 13 de octubre, un individuo disparó al menos diez veces contra un restobar y un gimnasio Smart Fit. El ataque ocurrió aproximadamente a las 4:00 a.m., cuando un hombre armado llegó en motocicleta y abrió fuego contra la fachada del local nocturno. La PNP no descartó la posibilidad de que se trate de casos de extorsión.

Es importante señalar que en Independencia se aprobó una ordenanza municipal que prohíbe que dos personas viajen en una moto lineal, como respuesta a la ola de robos y extorsiones.

Al igual que en Independencia, los distritos de Santa Rosa, San Martín de Porres y Puente Piedra también adoptaron esta medida. Por otro lado, desde el Ejecutivo se está elaborando un decreto de urgencia para extender esta prohibición en los distritos que han sido declarados en estado de emergencia por 60 días.