Mamá de Ale Fuller la 'echa' sobre su relación con Renato Rossini Jr.: "Hay un gusto, se divierten"

Recientemente, las cámaras de "Amor y Fuego" se acercaron para preguntar a Ale Fuller sobre su vínculo con Renato Rossini Jr. y por qué todavía no oficializan. En esta ocasión, Ale estaba acompañada por su mamá, Daniela Doberti, quien no dudó en dar algunos detalles que expusieron su relación.

Ale Fuller ha sido muy cuidadosa con su vida personal desde que canceló su compromiso con Francesco Balbi. Sin embargo, su reciente participación en "El Gran Chef Famosos" la puso en el centro de la atención, especialmente por la química que mostró con Renato Rossini Jr.

Después de un ampay que captó un supuesto beso entre ellos, la pareja ha sido vista junta en viajes, conciertos y más actividades sociales. Aunque Ale no ha confirmado oficialmente su relación, sí ha admitido que está muy feliz con Renato.

Recientemente, las cámaras del programa "Amor y Fuego" se acercaron a Ale para preguntarle sobre su vínculo con Renato. En esta ocasión, ella estaba acompañada por su mamá, Daniela Doberti, quien dejó caer algunas pistas sobre su relación.

Cuando un reportero le preguntó a Ale si estaba saliendo con Renato, ella respondió: "Hay mucha química, hay un bonito vínculo. Y realmente me parece una persona increíble, Rena. Le tengo muchísimo cariño. Es un rey. De verdad...". El reportero, divertido, le dijo: "¿Cómo le das vueltas, no?" , y Ale se rió, contestando: " Es mi profesión, jajaja".

Sin embargo, fue su mamá, Daniela, quien se atrevió a ser más directa. Ella afirmó que Renato Rossini Jr. es un chico bueno y que ya verán qué sucede con él en el futuro.

"Es un buen chico, se están conociendo. Nosotras también, o sea, todos estamos conociendo a Renato. Y parece ser un buen chico. Ahora, vamos a ver qué pasa más adelante. Ahora, la pasan bien. No sé qué más decir, la verdad" , afirmó mientras reía con su hija. Ale se unió a la risa, repitiendo: "La pasan bien, jajaja. ¿Esa sería la traducción de un 'good time', o me parece?".

A pesar de las declaraciones de su madre, Ale se mostró cautelosa. Mientras Daniela la exponía, sin querer, Ale Fuller trataba de que no dijera mucho y se reía con cada cosa.

Al preguntarle a Daniela si Renato visita a Ale en su departamento, ella respondió que sí. A continuación, le consultaron si Ale y Renato están oficialmente juntos. La madre de Ale atinó a decir que se quieren mucho y que se están conociendo.

Así, parece que Ale Fuller y Renato Rossini Jr. son más que amigos para sus cercanos, aunque ella aún no lo confirme públicamente. Sin embargo, su madre parece tener claro lo que está pasando entre ellos, mientras que Ale sigue protegiendo su espacio personal tras la difícil separación de Francesco Balbi.

Ale Fuller y su mamá habían asistido a "Amor y Fuego" con su perrito llamado Kai. En los camerinos, se escuchó decir una impactante revelación sobre la mascota, que ha convivido con los exs de Ale Fuller. En un comentario divertido, Ale compartió que su perro, Kai, también tiene algo que decir sobre sus parejas.

"Con mi ex (Franceso Balbi), como que no le ladraba pero no sé, le daba un poco de miedo. Perciben, obvio, sí perciben el carácter. En cambio, con Rena se le pega un montón. Kai tiene ya 6 años, me la regaló Pablo, mi ex", contó, mostrando que su mascota también ocupa un lugar especial en su vida.