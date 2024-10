Yiddá Eslava se quiebra tras dar fuerte confesión en redes sociales ¿Problemas con Julián Zucchi?

Yiddá Eslava, famosa por su participación en 'Combate' y su carrera como actriz, sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en Instagram. En esta publicación, la excompañera de Julián Zucchi se mostró de manera natural, sin filtros ni maquillaje, compartiendo una sinceridad poco común en sus redes sociales.

En ese sentido, la reconocida actriz reveló que no la está pasando bien en los últimos días. Ante ello, detalló los motivos por los que ha tenido esta recaída. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Con lágrimas en los ojos, Yiddá confesó que ha estado lidiando con problemas personales durante varios meses, los cuales han afectado su bienestar emocional. A pesar del dolor, se comprometió a seguir adelante por ella y por sus hijos, lo que genera preguntas sobre las razones detrás de su lucha.

En su emotivo mensaje, Yiddá Eslava compartió cómo ha experimentado la presión de proyectar una imagen de felicidad en redes sociales, a pesar de las dificultades personales que está atravesando.

"En las redes estamos acostumbrados a ver a la gente feliz, pero ya no quiero hacer eso", confesó, sugiriendo que su vida real dista mucho de la imagen que proyecta. "Me están pasando cosas desde hace bastantes meses y me caigo y me levanto, pero hoy me levanté y dije: 'no voy a vencerme'. Pero quiero que me vean así, con los ojos sinceros, he decidido no usar filtro", expresó.