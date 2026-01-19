¡Nuevo ataque! Detonan artefacto explosivo contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo

La violencia vuelve a poner en la mira a la música peruana y a sus principales exponentes. La reconocida orquesta de cumbia Armonía 10 de Walther Lozada fue blanco de un ataque contra su bus en Trujillo, un hecho que generó alarma y preocupación en el ambiente artístico.

Atentan con explosivo contra bus de Armonía 10 en Trujillo

El ataque ocurrió en la madrugada de este lunes 19 de enero, cuando el bus de Armonía 10 de Walther Lozada fue impactado por un explosivo mientras se encontraba estacionado en los exteriores de una discoteca en la ciudad de Trujillo. El atentado dejó daños materiales en la unidad, aunque, por fortuna, no se reportaron personas heridas.

El hecho se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada, en los exteriores de la discoteca Monasterio, ubicada en la urbanización El Golf. En ese momento, la agrupación se encontraba brindando su show dentro del local, sin imaginar que afuera se produciría una fuerte detonación.

Vecinos de la zona y personas que se encontraban cerca escucharon el estruendo y vivieron momentos de tensión y miedo. La explosión afectó principalmente la parte de la bodega del bus, dejando el vehículo con visibles daños. Según la Policía, ninguno de los integrantes de Armonía 10 estaba dentro de la unidad al momento del ataque.

Atentan contra bus de Armonía 10



Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras investigaciones. De acuerdo con información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían aprovechado que el bus estaba estacionado para lanzar el explosivo y huir rápidamente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el tipo de artefacto utilizado ni la identidad de los responsables. Sin embargo, este nuevo atentado vuelve a encender las alertas por la inseguridad que se vive en Trujillo y en otras ciudades del país, donde artistas y agrupaciones musicales se han convertido en blanco de ataques y amenazas.

No es la primera vez que Armonía 10 sufre violencia

No es un hecho aislado. En los últimos años, Armonía 10 de Walther Lozada ha denunciado amenazas y situaciones vinculadas a extorsiones, una realidad que afecta a músicos, empresarios y transportistas. Incluso, semanas atrás, se reportó otra explosión en la misma discoteca Monasterio durante un show de Zaperoko, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y dueños de locales nocturnos de la zona.

Además, sigue muy presente el recuerdo de la muerte del cantante Paul Flores, conocido como 'El Ruso', quien perdió la vida tras un ataque al bus de la orquesta en marzo de 2025. Este hecho conmocionó profundamente a los seguidores de la orquesta y el mundo de la cumbia, marcando un antes y un después y dejando en evidencia los riesgos que enfrentan los artistas cada vez que salen de gira.

Trujillo se encuentra actualmente en estado de emergencia debido al alto índice de criminalidad. Por ello, este nuevo atentado contra Armonía 10 de Walther Lozada vuelve a poner sobre la mesa la falta de seguridad para quienes trabajan en el rubro musical y del entretenimiento.

Aunque esta vez no hubo heridos que lamentar, el miedo y la incertidumbre siguen creciendo. El ataque al bus de la orquesta deja en claro que la violencia no da tregua y que la música, que debería ser alegría y fiesta, hoy también es víctima de la inseguridad que golpea al país.