Triple choque de buses del Metropolitano dejó más de 40 heridos en estación Angamos de Surquillo

La noche del martes 26 de agosto se vivió un grave accidente en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos, en Surquillo. Tres buses colisionaron de manera repentina y provocaron escenas de caos entre los pasajeros. El incidente dejó más de 30 heridos y una fuerte congestión vehicular en la zona, afectando a cientos de usuarios que quedaron varados.

Choque en plena hora punta

De acuerdo con testigos, las unidades iban completamente llenas y el impacto se produjo por alcance. El golpe destrozó los parabrisas de los buses y desató el pánico entre los pasajeros, que intentaban salir como podían. Las causas exactas del accidente aún están en investigación, pero las primeras versiones apuntan a una falla de coordinación en el manejo de los buses.

Mientras se atendía a los afectados, la Policía Nacional dispuso el desvío temporal de las unidades del Metropolitano hacia la vía destinada a vehículos particulares. Cientos de usuarios quedaron varados, lo que ocasionó malestar y retrasos en el transporte público.

Por su parte, el brigadier Iván Lazo, vicecomandante departamental Lima Sur de los Bomberos, explicó que el accidente dejó un saldo importante de heridos. Sin embargo resaltó que ninguno es de gravedad y por su parte solo uno de los choferes también presentó solo dolores.

"Hemos tenido la colisión de tres unidades del Metropolitano, ha sido un choque por alcance. Hemos trasladado a 45 personas a los centros de salud, principalmente al Casimiro Ulloa. Tenemos policontusos y ya serán evaluados con mayor precisión", informó para Canal N.

Autoridades activan protocolos de emergencia

Tras el accidente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado en el que confirmó la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

"La ATU informa sobre un accidente que involucró a tres unidades del Metropolitano a la altura de la estación Angamos. De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En estos momentos, nuestro personal, en coordinación con los bomberos, brinda atención a las personas heridas.", se lee en el comunicado,

El Ministerio de Salud también se pronunció. A través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), envió varias ambulancias para trasladar a los heridos.

"Sobre el accidente en la vía del Metropolitano, el Minsa informa que personal del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa ya atiende a los primeros 13 heridos evacuados del accidente, quienes presentan contusiones y probables fracturas a descartar. Se espera la llegada de más afectados, por lo que se ha reforzado la atención en el nosocomio", comunicó la entidad.

En conclusión l triple choque en la estación Angamos dejó más de 40 heridos y volvió a encender la alarma sobre la seguridad en el Metropolitano. Mientras las autoridades investigan las causas exactas del siniestro, los pasajeros afectados ya reciben atención médica en diferentes hospitales de la capital.