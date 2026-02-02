Hipermercado Cerámico llega a Carabayllo e impulsa el desarrollo comercial en Lima Norte

Lima Norte sigue creciendo e Hipermercado Cerámico se suma a este desarrollo con la apertura de su nueva tienda en Carabayllo. Esta inauguración no solo impulsa el comercio local, sino que facilita el acceso a los mejores acabados de construcción para todas las familias peruanas.

Hipermercado Cerámico inaugura tienda en Carabayllo

Hipermercado Cerámico, marca peruana especialista en acabados de construcción, celebró la apertura de su local en Carabayllo, un hito que refuerza su expansión y el compromiso de estar más cerca de sus clientes en Lima Norte. El nueva tienda está ubicada en la avenida Túpac Amaru 277.

Con la inauguración de esta nueva sede en Carabayllo, Hipermercado Cerámico busca acercar a familias y profesionales una amplia oferta de acabados con garantía y precios competitivos. Esta iniciativa facilita el desarrollo de proyectos locales al ofrecer opciones de financiamiento que impulsan la remodelación y construcción en todo Lima Norte.

"Esta nueva tienda refleja nuestro compromiso con el crecimiento de Carabayllo y con las familias que confían en nosotros para hacer realidad sus proyectos. Queremos ofrecerles calidad, respaldo y financiamiento en un solo lugar", señaló la marca.

Esta nueva apertura consolida a Hipermercado Cerámico como uno de los motores de desarrollo para Lima Norte, brindando a la comunidad acceso directo a lo mejor en acabados de construcción. El evento inaugural no solo marcó el inicio de operaciones del local, sino que se convirtió en una verdadera fiesta para el público presente.

Karibeña en la nueva tienda de Hipermercado Cerámico

Durante la inauguración de la nueva tienda de Hipermercado Cerámico en Carabayllo, radio Karibeña se unió para animar el evento, que contó con grandes sorteos, activaciones, juegos y diversas sorpresas preparadas para los asistentes. El público también disfrutó de un show especial con Xiomy Kanashiro.

"Estamos en la inauguración de Hipermercado Cerámico en Carabayllo. Ellos son especialistas en construcción y acabados", comentó el animador de la Karibeña, invitando a todo el público a conocer las instalaciones.

Karibeña en inauguración de Hipermercado Cerámico en Carabayllo.

Como no podía ser de otra forma, la música fue el alma del evento y la interacción con el público fue constante. No faltaron los concursos de baile, donde los asistentes demostraron que tienen el ritmo en la sangre, ganando fabulosos premios como polos oficiales, gorras y llaveros.

De esta forma, Hipermercado Cerámico inauguró su nueva tienda en el distrito de Carabayllo. Con este paso, la marca reafirmó su promesa de acercar soluciones de construcción a los hogares peruanos ofreciendo calidad y precios competitivos.