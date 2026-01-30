Elecciones General 2026: Consulta aquí para saber si eres miembro de mesa

Con miras a las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó sus plataformas informativas y el 29 de enero habilitó la consulta sobre la designación como miembro de mesa. Mientras crece la expectativa por conocer el local de votación para el 12 de abril, el organismo ya brindó pautas clave para que los ciudadanos se preparen con anticipación.

¿Dónde me toca votar en las Elecciones Generales 2026?

Tras la activación del portal Consulta Electoral de la ONPE para verificar si un ciudadano fue elegido miembro de mesa, muchos electores intentaron averiguar también su local de votación. No obstante, hasta el momento, la ONPE no ha habilitado una plataforma específica que permita conocer de manera directa dónde se deberá emitir el voto, como sí ocurrió durante las elecciones del año 2022.

Pese a ello, un grupo de ciudadanos ya cuenta con esa información. Se trata de quienes, semanas atrás, lograron seleccionar su local de votación dentro del proceso de actualización de datos. Estas personas recibieron un correo electrónico enviado por la ONPE, en el que se les detalla el lugar exacto donde deberán acudir el día de las elecciones.

En cuanto al grupo de votación, este dato sí se encuentra disponible y figura en la parte posterior del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este código resulta fundamental para identificar la mesa de sufragio correspondiente una vez que se confirme el local asignado.

La ONPE ha recomendado mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se anunciará oportunamente la habilitación del portal para consultar el lugar de votación.

ONPE ya envió correos donde se confirman los locales de votación.

¿Cómo saber si eres miembro de mesa y qué implica el cargo?

Luego de una larga espera, la ONPE habilitó el enlace oficial que permite saber en menos de un minuto si una persona fue designada como miembro de mesa para las Elecciones Generales 2026. El procedimiento es sencillo realiza los siguientes pasos:

Ingresa al link oficial de la ONPE, AQUÍ .

. Ingresa el número de tu DNI.

Dale click a 'Consultar'.

Listo, ya sabes si eres titular o miembro suplente.

La consulta de miembros de mesa está habilitada.

¿Qué obligaciones, beneficios y sanciones hay de ser miembro de mesa?

Quienes resulten designados deben tener en cuenta que el cargo es obligatorio, tanto para titulares como para suplentes, salvo que presenten una justificación válida ante los organismos electorales correspondientes. Las funciones incluyen la instalación de la mesa de sufragio, la conducción del proceso de votación y el conteo de los votos al cierre de la jornada electoral.

Por el cumplimiento de este deber cívico, la ONPE otorga una compensación económica de 165 soles, a quienes ejerzan efectivamente el cargo el día de la elección. Además, la participación de los miembros de mesa resulta fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral y reforzar la confianza en los resultados oficiales.

En caso de incumplimiento injustificado, los ciudadanos pueden ser multados por no cumplir como miembros de mesa o por no acudir a votar, según el régimen electoral vigente. Por ello, quienes sepan que no podrán asumir esta responsabilidad deben revisar los canales de la ONPE y el JNE para presentar su justificación dentro de los plazos establecidos.

En conclusión, a pocos meses de las Elecciones Generales 2026, la ONPE habilita herramientas para que los ciudadanos cumplan informados con sus deberes electorales. Mientras se espera el portal del local de votación, ya se puede verificar la designación como miembro de mesa, clave para evitar sanciones y participar en una jornada decisiva.