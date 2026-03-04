Padre de Francesca Montenegro sale en su defensa y ractifica que Adrián Villar es el único responsable

Juan Montenegro reafirmó que, tras el accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano, le recomendó a Adrián Villar que se entregue a las autoridades, asegurando que era lo más conveniente para él.

¡Fue a proteger a su hija!

Este miércoles, el set de "Amor y Fuego" recibió a Juan Montenegro, padre de Francesca Montenegro, quien decidió romper su silencio en medio de la fuerte controversia por la muerte de Lizeth Marzano, caso que tiene como principal involucrado a Adrián Villar, expareja de su hija.

El progenitor se presentó en el programa para dar su versión de los hechos y aclarar los cuestionamientos que han surgido alrededor de esta tragedia que sigue generando conmoción. Asimismo, resaltó que está preocupado por la ola de críticas que ha venido recibiendo su hija Francesca Montenegro.

"Yo no solo vengo como abogado que fui consultado por esa madrugada, lo que vengo es como cabeza y padre de mi hija a quien tengo que mantener ese soporte. Lamentablemente en la calle, no solamente a mí, sino a mi hija que me preocupa. Me preocupa que la señalen, que le escriban y que la amenacen. Ahí está mi hija, es depresión, estrés y es que de la noche a la mañana nos cambió la vida. Porque nos hemos visto envueltos en una situación que no nos toca porque yo he escuchado las opiniones de los abogados, que asumen la defensa de ese señor y parece que estuvieran haciendo tiempo", destacó al respecto.

Asimismo, el señor declaró que recién se enteró del accidente a las 3 de la madrugada, cuando su hija lo levantó para pedirle asesoría legal para su entonces pareja.

"Yo lamento mucho el fallecimiento y el dolor de la familia Marzano, la agustia de los Villar, pero todo el mundo de olvida de lo que pasó con Francesca...", manifestó sobre las críticas y ataques que ha recibido la joven influencer.

Adrián Villar asume responsabilidad tras accidente

Previo a que se haga pública la decisión si iría a prisión preventiva o no, Adrián Villar tomó la palabra y volvió a pedir perdón a los familiares de Lizeth Marzano.

"Lo único que tengo que decir es perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth, estoy completamente consciente de los sucedido y las consecuencias. Estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia y por eso acepto mi responsabilidad , estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir, perdón", señaló en su audiencia.

En conclusión, el padre de Francesca Montenegro ha mostrado su preocupación por la ola de críticas que viene recibiendo su hija, por lo que resaltó que el único responsable de la muerte de Lizeth Marzano fue el mismo Adrián Villar. Asimismo, aseguró que su hija influencer se cortó el cabello porque se siente "responsanble y tildada sin saber por qué", ya que ella solo intentó ayudar a su expareja en un primer momento.