Precio del DÓLAR HOY, viernes 6 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano cierra la semana con un comportamiento predecible y sin sobresaltos. El dólar continúa moviéndose dentro de rangos estrechos, lo que refuerza un escenario de estabilidad que se viene repitiendo desde finales de enero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este viernes 6 de febrero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.363 soles para la compra y 3.368 soles para la venta, confirmando leves ajustes frente a jornadas previas.

Este comportamiento responde a una dinámica que el mercado ya reconoce. En los últimos días, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, sin cambios bruscos que alteren las decisiones de consumidores o empresas.

Desde finales de enero, el tipo de cambio ha mostrado una evolución gradual. A pesar de algunos movimientos diarios, estos no han marcado una tendencia clara, sino más bien un patrón de estabilidad sostenida. Incluso durante el cambio de mes y el inicio de febrero, el dólar se mantuvo dentro de márgenes similares. Esta continuidad ha generado un clima de previsibilidad en el mercado local.

Precio del dólar del 1 al 6 de febrero. (SUNAT)

Analistas explican que uno de los factores clave es la demanda moderada de dólares. No se han registrado picos significativos en operaciones de compra o venta que presionen el tipo de cambio.

A ello se suma un contexto externo relativamente estable. La ausencia de noticias económicas internacionales de alto impacto ha evitado movimientos abruptos en los mercados emergentes, incluido el peruano.

En el plano local, tampoco se han presentado eventos políticos o económicos que alteren la confianza del mercado. Este entorno ha favorecido un equilibrio constante entre oferta y demanda de la divisa.

Para los ciudadanos, esta estabilidad resulta favorable. Permite planificar pagos, compras y obligaciones financieras sin el riesgo de enfrentar subidas inesperadas en el tipo de cambio.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, un dólar estable reduce la incertidumbre. Esto facilita la proyección de costos y la toma de decisiones comerciales. Quienes reciben ingresos en dólares o envían remesas también se benefician. La previsibilidad del tipo de cambio permite anticipar el valor de las conversiones sin mayores sorpresas.

A lo largo de la última semana, los ajustes observados han sido leves y graduales. En conjunto, estos movimientos confirman que el dólar se mantiene dentro de un rango controlado. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el escenario actual sugiere continuidad en esta tendencia. Al menos en el corto plazo, no se esperan variaciones significativas.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 6 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar cierra la semana manteniendo una línea estable en el mercado peruano. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos de peso, el tipo de cambio seguirá moviéndose con calma en los próximos días.