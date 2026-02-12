Precio del DÓLAR HOY, jueves 12 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano vuelve a mostrar tranquilidad en pleno inicio de semana. El dólar mantiene una línea de cotización sin grandes variaciones, lo que brinda mayor previsibilidad a empresas, importadores y consumidores que realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este miércoles 11 de febrero el precio del dólar se sitúa en 3.353 soles para la compra y 3.362 soles para la venta, manteniéndose dentro de un rango estrecho observado desde finales de enero.

Los valores de los últimos días reflejan una cotización que no se aleja de sus referencias recientes. Tras la ligera subida de fines de enero, que colocó al dólar en un nivel un poco más alto que meses anteriores, el tipo de cambio ha vuelto a encontrar estabilidad sin movimientos bruscos en las primeras sesiones de febrero.

Precio del dólar del 1 al 12 de febrero. (SUNAT)

El comportamiento de la moneda estadounidense frente al sol peruano ha estado influido por diversos factores globales y locales. A nivel internacional, la fortaleza del dólar ha sido moderada, con mercados sin movimientos extremos y atención a decisiones de política monetaria en Estados Unidos y otros países.

En el plano local, los operadores del mercado han señalado que la demanda de dólares se mantiene balanceada. No se han registrado picos significativos ni fuerzas que presionen al tipo de cambio hacia tendencias pronunciadas al alza o a la baja, lo que explica en parte la calma cambiaria de los últimos días.

Además, la cotización actual se produce en un contexto en el que el Banco Central ha moderado la compra de divisas para no distorsionar el mercado tras la alza de fines de enero. Esta conducta más moderada contribuye a que el dólar se mantenga en niveles relativamente estables.

Para los consumidores, una estabilidad cambiaria es positiva. Permite planificar gastos, viajes o pagos en dólares sin enfrentar ajustes fuertes que afecten el presupuesto familiar o decisiones de consumo. Asimismo, las empresas que operan con divisas pueden proyectar sus costos con mayor certeza.

No obstante, el mercado cambiario sigue siendo sensible a factores externos como decisiones de bancos centrales en Estados Unidos, indicadores económicos globales y la volatilidad en los precios de materias primas, que pueden influir indirectamente en la oferta y la demanda de dólares.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 12 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También es importante consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inició este miércoles 11 de febrero con una tendencia estable en el mercado cambiario, sin movimientos bruscos. Mientras no se presenten eventos económicos o políticos de alto impacto, se espera que el tipo de cambio continúe dentro de márgenes controlados en los próximos días.