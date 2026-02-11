Precio del DÓLAR HOY, 11 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú mantiene un comportamiento estable en la mitad de la semana. El mercado cambiario continúa mostrando calma, sin movimientos bruscos que alteren la cotización ni generen preocupación entre quienes realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este miércoles 11 de febrero el precio del dólar se ubica en 3.353 soles para la compra y 3.362 soles para la venta, cifras que confirman la tendencia estable observada en los últimos días.

Durante las últimas semanas, el tipo de cambio ha oscilado dentro de un rango reducido. Las variaciones diarias han sido mínimas y no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja en el mercado local.

Desde finales de enero, la moneda estadounidense ha mostrado ligeros ajustes. Sin embargo, estos cambios han sido moderados y se han mantenido dentro de márgenes controlados, lo que refuerza la sensación de estabilidad.

Los especialistas señalan que la ausencia de factores externos de alto impacto ha contribuido a este panorama. No se han registrado eventos internacionales que presionen con fuerza el mercado cambiario peruano.

Precio del dólar del 1 al 11 de febrero.

Asimismo, la demanda de dólares en el país se mantiene equilibrada. No se observan compras masivas ni movimientos atípicos que puedan alterar el tipo de cambio de manera significativa.

Este escenario resulta favorable para quienes planean realizar pagos, transferencias o ahorros en dólares. Un mercado estable permite mayor previsión y reduce el riesgo de enfrentar cambios inesperados en la cotización.

Sin embargo, siempre es recomendable comparar precios antes de cambiar dinero. Las casas de cambio y entidades financieras pueden ofrecer tasas distintas a las oficiales, especialmente en operaciones pequeñas.

También es importante considerar que el tipo de cambio puede reaccionar ante decisiones económicas internacionales. Movimientos en la política monetaria de Estados Unidos o cambios en los mercados globales podrían influir en las próximas semanas.

A nivel interno, factores como el desempeño de la economía peruana y las expectativas empresariales también pueden impactar la cotización. Por ahora, el panorama se mantiene sin señales de presión significativa.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 11 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú continúa moviéndose dentro de un rango estable este miércoles 11 de febrero. Si no surgen factores externos o internos de mayor impacto, el tipo de cambio podría seguir mostrando variaciones leves en los próximos días.