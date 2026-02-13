Precio del DÓLAR HOY, viernes 13 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano afronta el último día hábil de la semana con calma. El tipo de cambio se mantiene dentro de rangos estrechos, sin variaciones bruscas, lo que continúa dando previsibilidad a hogares y empresas que operan con moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este viernes 13 de febrero el dólar se cotiza en 3.351 soles para la compra y 3.358 soles para la venta, una cotización que refleja estabilidad respecto a jornadas recientes.

En la práctica, el comportamiento del tipo de cambio ha sido muy moderado. En los últimos días, las cotizaciones no han mostrado saltos significativos y se han mantenido con un poco margen de variación, como lo reflejan los registros de los últimos días.

Precio del dólar del 1 al 13 de febrero.

Ese patrón de estabilidad responde tanto a factores locales como internacionales. En el plano global, la demanda por activos seguros como el dólar se ha moderado ante la ausencia de noticias económicas de alto impacto y tras recientes decisiones de política monetaria en economías avanzadas.

A nivel local, el mercado peruano ha mostrado una demanda de dólares relativamente equilibrada. No se han observado picos inusuales de compra o venta que generen presión en el tipo de cambio oficial, lo que refuerza la percepción de calma en el mercado de divisas.

Para los hogares, esta estabilidad es positiva. Permite planificar pagos en moneda extranjera, como viajes o compras en línea, con mayor previsión y sin el temor de enfrentar subidas repentinas en la cotización diaria.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, un tipo de cambio estable reduce la incertidumbre operativa. Permite fijar precios y proyectar costos sin riesgo de variaciones abruptas que afecten competitividad o márgenes de ganancia.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también ha jugado un papel relevante. Su manejo de las reservas y la política cambiaria ha contribuido a evitar movimientos fuertes, como parte de un esfuerzo por mantener la estabilidad macroeconómica.

No obstante, analistas recuerdan que el mercado cambiario sigue expuesto a eventos externos. Estos se refieren a decisiones de política monetaria en Estados Unidos o variaciones en los precios de materias primas, que pueden influir en el corto plazo.

En las últimas jornadas, las variaciones registradas han sido leves, con el dólar moviéndose dentro de un rango sin grandes diferencias diarias. Esto sugiere que, al menos de momento, el peso peruano conserva su estabilidad frente a la divisa estadounidense.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 13 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú cierra este viernes 13 de febrero con una tendencia estable en el mercado cambiario. Mientras no se presenten factores externos de mayor impacto, es probable que el tipo de cambio continúe dentro de rangos controlados en los próximos días.