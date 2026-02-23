Kenyi Succar anunció su regreso a la música tras vencer cáncer de tiroides: "Hay que agradecer a Dios"

El músico y productor Kenyi Succar compartió una noticia que llenó de alivio a familiares, amigos y seguidores: tras meses de lucha, logró superar el cáncer de tiroides. A través de un video en sus redes sociales, confirmó que los médicos le indicaron que está libre de la enfermedad, sin necesidad de tratamientos adicionales ni medicación permanente.

Recuperación y mensaje de esperanza

Kenyi, hermano del reconocido percusionista Tony Succar, relató con serenidad el difícil proceso que vivió durante los últimos meses. La operación para extirpar el tumor maligno y los posteriores controles médicos marcaron un antes y un después en su vida.

"Hay que dar mucho amor, mucha fe, agradecer a Dios sobre todo", expresó mientras mostraba la cicatriz en su cuello, símbolo del tratamiento que lo llevó a la recuperación.

El productor explicó que los especialistas lograron extirpar el tumor con éxito y confirmaron que la enfermedad no se había extendido a otras partes del cuerpo.

"La parte izquierda de mi tiroides dice que está funcionando muy bien. Entonces ya no voy a necesitar medicina. El doctor dijo que ya no necesito radiación, no necesito ni un tratamiento", detalló, transmitiendo alivio y confianza en el pronóstico médico.

Aunque la recuperación es favorable, Kenyi señaló que continuará con controles periódicos como medida preventiva.

"Tengo que chequearme cada año si no vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz para brindarles esta buena noticia y darles optimismo de que todo va a estar bien", afirmó, enviando un mensaje de motivación a quienes atraviesan situaciones similares.

Regreso a los escenarios y nuevos proyectos

A pesar de los meses difíciles, Kenyi Succar planea retomar su carrera artística con energía renovada. Durante su mensaje, recordó que esta etapa coincidió con otros desafíos personales, pero que le enseñó a valorar la vida y la familia.

"Si estás pasando un momento duro en tu vida, créeme que todo va a estar bien", aconsejó a sus seguidores.

El músico agradeció a su esposa Francesca, sus padres, familiares y amigos por el apoyo constante durante su tratamiento: "Gracias por cuidarme de todo el proceso. Yo sé que fue dura esta batalla", manifestó.

Lejos de quedarse al margen, anunció que retomará sus compromisos en los escenarios, incluyendo un concierto en Miami donde abrirá el show de la agrupación de cumbia Armonía 10. Además, adelantó que realizará un reencuentro con Universidad de la Cumbia y lanzará nuevas canciones, buscando transmitir esperanza y buena energía a su público.

Con la enfermedad superada, Kenyi Succar proyecta continuar su trayectoria artística con entusiasmo, demostrando que los obstáculos pueden convertirse en impulso para seguir adelante. Su experiencia sirve como ejemplo de resiliencia, fe y determinación para todos quienes lo siguen.