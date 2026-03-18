Tefi Valenzuela, ex de Mario Irivarren, se pronuncia sobre ampay en Argentina: "Una tarde de pasión"

Tefi Valenzuela, expareja de Mario Irivarren, regresó a Perú y aprovechó su presencia en televisión para opinar sobre el ampay del exchico reality en Argentina. La ahora cantante no solo criticó su actitud, sino que también lanzó una indirecta con su canción.

Tefi Valenzuela opina sobre ampay de Mario y le dedica tema

Tefi Valenzuela volvió al Perú y no dudó en pronunciarse sobre el ampay de su expareja Mario Irivarren en Argentina. La exchica reality llegó al set de "América Hoy" y aprovechó el momento para lanzar una indirecta con una de sus canciones, dejando entrever lo que piensa sobre el escándalo que involucra a Mario y Said Palao.

"(¿Has estado en Miami?) Sí, bebé, pero yo soy bruja. Uy, porque yo escribí esta canción y le cae a pelo a Mario y a Said y a todos. (¿Cómo se llama la canción?) Una noche de pasión, que es lo que ellos vivieron, una tarde de pasión", comentó entre risas.

Durante la conversación en el programa, se generó debate sobre la participación de Said Palao en el viaje. Mientras algunos intentaban bajarle el tono, Tefi fue más cauta. Sin embargo, cuando le hicieron una pregunta directa, su respuesta fue clara y sin dudas.

"Pero si no ha habido contacto de su parte, puede ser que todavía", dijo, dejando abierta la posibilidad de que no todos hayan actuado igual. "¿Te gustaría ver a tu marido ahí o a tu novio ahí?", le consultaron. "No, no", respondió de inmediato, marcando su posición frente a este tipo de situaciones.

¿Envía mensajes a Onelia Molina y Alejandra Baigorria?

En medio del tema del día, que giraba sobre por qué algunos hombres fallan en sus relaciones, Tefi decidió hablar desde su experiencia y dar un consejo claro. Sus palabras conectaron rápidamente con muchas personas que han pasado por situaciones similares.

"Bueno, la verdad yo le quiero dar un consejo a las chicas que están en su casa. Que no cambien, que no dejen de amar, que no es culpa de ustedes ser buenas personas, que no se sientan mal por haber sido buenas personas con una pareja. Siempre la culpa cae en la persona que falló, no en ustedes", expresó.

Además, confesó que ella también ha pasado por momentos difíciles en el amor, lo que le permitió reflexionar sobre este tipo de situaciones. Su testimonio le dio más peso a su mensaje y mostró una faceta más personal.

"Y pienso que el error aquí está en amar más a alguien de lo que te amas a ti misma. Y yo también he sido víctima de infidelidad y también en algún momento me he equivocado, pero yo creo que cuando tú amas a alguien más y no pones límites y no te amas a ti primero, este tipo de cosas pasan y ellas (Onelia y Alejandra) son chicas maravillosas", agregó.

Para cerrar, Tefi dejó un mensaje que muchos interpretaron como una reflexión tras lo ocurrido. La conductora aseguró que actuar bien en una relación siempre vale la pena, pero que todo depende de elegir a la persona correcta.

"Y sé que hay muchas en su casa que también dicen: 'Pero, ¿por qué cuando yo soy buena me pasa esto?'. Y no es porque eres buena, es porque te estás fijando en la persona incorrecta. Pero sí existen hombres muy buenos. Se los juro que existen muy buenos", afirmó.

En conclusión, Tefi Valenzuela, expareja de Mario Irivarren, no solo opinó sobre el ampay en Argentina, también aprovechó para reflexionar sobre el amor y las relaciones. Con frases directas y sin rodeos, dejó claro que nadie merece ser engañado y que el respeto es clave en una pareja.