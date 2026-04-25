Kiara Lozano de Corazón Serrano sorprende al dejar entrever que tendría nuevo enamorado: "Cantante no es"

Corazón Serrano volvió a captar la atención tras retomar sus actividades en Lima, luego de unos días de descanso. En esta nueva etapa, marcada por la incorporación de Sharik Arévalo, Kiara Lozano sorprendió con una confesión sobre su vida sentimental que no pasó desapercibida.

Kiara Lozano sorprende con confesión sobre su vida sentimental

Durante su participación en América Hoy, las integrantes de Corazón Serrano interpretaron sus éxitos y respondieron preguntas en un ambiente distendido. En ese contexto, Janet Barboza consultó a Kiara Lozano si mantenía un romance con un cantante de cumbia, generando expectativa.

La respuesta de la artista tomó por sorpresa a todos en el set. Sin rodeos, confirmó que sí está conociendo a alguien especial, pero descartó que se trate de un colega del género.

"Cantante no es", exclamó la vocalista, dejando abierta la curiosidad sobre la identidad de su nuevo galán. La declaración no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada paso de la joven cantante.

A esta revelación se sumó la opinión del médium Frank Mendizábal, quien aseguró que la relación de Kiara no sería pasajera. Según indicó, la artista no solo estaría en "saliditas", sino encaminándose a consolidar un vínculo más estable en el corto plazo.

Duelo de baile termina con caída en vivo

La visita de Corazón Serrano también dejó un momento anecdótico protagonizado por el conductor Edson Dávila. Durante el programa, el popular "Giselo" decidió enfrentarse a Kiara Lozano en un duelo de baile al ritmo de la canción "Bomba Chuchaqui", generando un ambiente festivo en el set.

El reto incluyó la coreografía del tema "Como una boa", lo que llevó a ambos a demostrar sus habilidades frente a cámaras. Sin embargo, lo que parecía una competencia divertida terminó de manera inesperada. Dávila no logró seguir el ritmo de la cantante y terminó cayendo al suelo en pleno set.

El incidente provocó risas entre los presentes, mientras las conductoras comentaban la escena en vivo. "No puede, le dio calambre", señalaron al ver la dificultad del presentador para incorporarse nuevamente.

El momento se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde usuarios compartieron el video y comentaron la divertida caída del conductor, consolidando la participación de la agrupación como uno de los segmentos más comentados del día.

@rkt696 Edson Dávila protagoniza divertido duelo de baile con Kiara Lozano ♬ sonido original - rkt696

En conclusión, la reciente aparición de Kiara Lozano en TV reforzó su buen momento con Corazón Serrano y dejó ver un nuevo capítulo en su vida personal. Aunque mantuvo en reserva la identidad de su pareja, su confesión captó la atención del público.