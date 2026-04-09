Kiara Lozano se niega a bailar 'la boa' en concierto de Corazón Serrano y genera polémica: "Duele la columna"

La cantante Kiara Lozano volvió al centro de la polémica tras un tenso momento en un concierto de Corazón Serrano en Ayacucho. La artista generó reacciones divididas al mostrarse reacia a realizar su popular baile eléctrico de "la boa", uno de los más esperados por el público.

Incómodo momento en pleno show

El episodio ocurrió durante un concierto ante cientos de asistentes. Todo marchaba con normalidad hasta que el animador Dani Daniel llamó a Kiara Lozano al centro del escenario para realizar su baile. Sin embargo, la cantante mostró incomodidad y gestos de rechazo que sorprendieron al público.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la joven de 24 años se tomó unos segundos antes de reaccionar, dando señales de que no tenía intención de ejecutar el popular paso. Incluso, realizó gestos asociados al frío, lo que reforzó la percepción de que no se encontraba en condiciones de bailar como en otras ocasiones.

Pese a ello, la insistencia del animador la persuadió. Kiara Lozano accedió a realizar la coreografía, aunque de forma breve y con menor intensidad. Su interpretación contrastó con la energía habitual y, tras completar el paso, se retiró del escenario, dejando sorpresa entre los asistentes.

Este momento no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde fue analizado y comentado por seguidores de la agrupación y usuarios en general.

Reacciones divididas y explicación de la cantante

La difusión del video provocó una ola de reacciones en redes sociales. Un sector del público cuestionó duramente la actitud de la cantante, señalando que su comportamiento evidenciaba falta de profesionalismo y poco respeto hacia quienes asistieron al concierto.

"Esos gestos una falta de respeto hacia el público". "Se entiende su cansancio, pero es su trabajo y merecemos un poco de respeto", "pagamos una entrada: para disfrutar, no para ver esa clase de gestos", "Eso se llama falta de profesionalismo" y "Actúa como diva" fueron algunos de los comentarios más críticos que circularon en internet.

Sin embargo, otro grupo de usuarios optó por respaldar a la artista. En sus mensajes, señalaron que factores como el clima en Ayacucho podrían haber influido en su desempeño, además de recordar declaraciones previas de Kiara Lozano sobre problemas físicos que afectan su rendimiento en el escenario.

La propia cantante ya se había referido a esta situación en una transmisión en TikTok, donde explicó las razones detrás de su aparente resistencia a realizar el baile de "la boa". Según indicó, el esfuerzo físico que demanda la coreografía ha comenzado a generarle molestias en la columna.

"Ya les he hablado sobre ese tema, que ya duele la columna. No estoy bromeando. Ese pasito, ustedes lo ven simple, está bien. Para mí, al comienzo era así, pero no lo hacía consecutivamente (...). Ya me llega a doler mi columna. Imagínense, yo también soy un ser humano", expresó.

En conclusión, el incidente de Kiara Lozano evidencia la presión constante sobre los artistas cuando el público espera números específicos. Mientras algunos cuestionan su actitud en Ayacucho, otros apelan a la comprensión ante posibles problemas de salud. En medio de la polémica, la cantante deja claro que su bienestar físico también influye en su desempeño.