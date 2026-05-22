Youna termina con Samahara Lobatón tras cercanía con Renato Rossini Jr.: "No merezco ser burla"

Como se recuerda, Samahara Lobatón se encuentra formando parte del programa reality 'La Granja VIP' con más artistas de la farándula. En los últimos días, se habría visto una gran cercanía de la influencer con Renato Rossini Jr., pero no fue del agrado de Youna y decidió tomar una decisión.

Youna termina con Samahara Lobatón

A través de una transmisión en vivo, Youna decidió comunicarse con su seguidores tras tomar una decisión sobre su relación con Samahara Lobatón. Como se menciona, el joven siempre la ha apoyado y señalaban que se casarían, pero ahora habría decidido dar un paso al costado tras las acciones de la influencer en el programa reality de convivencia.

"Yo no merezco ser burla, y lamentablemente las acciones de Samahara está haciendo que la gente se burle de mí porque siempre la he estado apoyando. En todo eso hay un límite y no me gusta la manera en la que me estoy sintiendo", señaló.

La hija de Melissa Klug ha estado bailando y durmiendo al lado del joven en 'La Granja VIP'. Aunque parece que no tendría otras intenciones, para el joven barbero no le agradan sus acciones.

"Hoy decido dar un paso al costado a cualquier tipo de relación o que se me vincule con Samahara. Lastimosamente ella no lo ve como yo lo veo porque está trabajando está metida en 'La Granja', sus acciones ya no me gustan para nada", declaró.

Los deja seguir haciendo su show

Para el joven Youna, ha visto que incluso el público estaría apoyando esta cercanía de la madre de su hija con Renato y esperan que suceda algo más entre ellos dentro de la convivencia del reality 'La Granja VIP'. Por ello, afirma que da un paso al costado para que tanto Samahara como Rossini hagan lo que deseen.

"Ellos pueden decidir hacer lo que quieran. Hay mucha gente a la que les gusta la complicidad y la confianza que se tienen. Les gusta verlo juntos. Es más, preferirían verlo en otras circunstancias, como besándose o algo así", comentó.

De esta manera, el joven Youna ha decidido dar un paso al costado sobre su relación con Samahara Lobatón y reveló que termina su relación amorosa debido a varias acciones cuestionables. Esto a raíz de que la influencer ha mostrado tener mucha cercanía y confianza con Renato Rossini Jr. dentro del programa reality 'La Granja VIP', y prefiere dejarlos hacer su show.