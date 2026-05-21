Magaly critica a Laura Spoya tras lucirse con su 'colágeno': "Tanto berrinche para que lo oficialice al final"

Hace meses, Laura Spoya ha sido vinculada al joven Sebastián Gálvez luego de que fueran captados juntos en varias ocasiones. Aunque ahora ambos se lucieron juntos en un streaming, Magaly no dudó en criticarlos fuertemente.

Magaly contra Laura Spoya

Durante la emisión de su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión ha expresado cómo Laura Spoya ha estado arremetiendo contra varios programas de televisión cada vez que la vinculaban a Sebastián Gálvez y que los tildaba de 'morbo'.

Ahora, la 'urraca' ha señalado que tras aparecer la exreina de belleza junto a su 'colágeno' en su podcast se trataría una forma de llamar la atención por la falta de vistas aparentemente.

"Se la pasó diciendo que los programas buscan morbo, pero resulta que ahora que le van mal en las redes y le han dado la espalda. Ahora recurre al morbo y su invitado estrella fue su colágeno ¿Cómo quieres que te comprendamos? Sé más consecuente con lo que haces", expresó.

Así mismo, Magaly Medina no dudó en aconsejar a Laura Spoya por el tipo de marketing que estarían utilizando para su imagen, que aparentemente la dejaría mal parada ante el público por sus incongruencias.

"¿Quiénes son tus marketeros? para que los despidas porque de verdad defraudas", expresa. Además, señaló que con esta acción ya lo habría oficializado: "Basta que lo pongas en tus redes sociales y es una oficialización, hizo tanto berrinche para que al final lo termine oficializando al chibolo".

Se luce junto a su 'colágeno'

En el podcast 'La Manada' realizaron una dinámica donde la sorpresa fue el joven Sebastián Gálvez. Entre los compañeros de Laura Spoya empezaron a bromear sobre la aparición del 'colágeno' después de estar oculto en más de una ocasión en los viajes de la exreina de belleza.

Sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo PE bromearon con el joven sobre su aparición, ya que fue captado por Magaly Medina en distintas ocasiones con Laura desde la vez que la modelo tuvo su accidente vehicular. Por medio de sus redes, también se compartieron los momentos que estuvieron juntos. Se puede ver cómo el exchico reality tiene cierta confianza con la modelo y después, aparecen imágenes de ambos juntos donde Sebastián carga a Spoya.

De esta manera, Magaly Medina no duda en comentar sobre las acciones de Laura Spoya tras presentar a su 'colágeno' en su podcast cuando estuvo negándolo por meses tras ser captado juntos en varias ocasiones.