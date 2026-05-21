Xiomy Kanashiro asegura que nunca ha discutido con Jefferson Farfán: "No me gustaría conocer esa parte de él"

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se han convertido en una de las parejas más comentadas de la farándula peruana, pese a mantener su relación lejos de la exposición mediática. Sin embargo, la popular 'Chinita' sorprendió al revelar que, hasta ahora, no ha tenido ninguna discusión con el exfutbolista.

Xiomy Kanashiro afirma que no ha peleado con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro brindó una entrevista para el pódcast de 'La Linares', donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y su relación con Jefferson Farfán. Durante la conversación, la conductora le consultó cómo ha manejado la exposición mediática que rodea al exfutbolista debido a su popularidad y constantes polémicas.

Ante ello, la bailarina aseguró que nunca sintió esa presión y destacó que ambos siempre han tenido buena conexión. Además, señaló que suele ser muy directa al expresar lo que piensa y sorprendió al revelar que, en más de un año de relación, nunca han tenido una pelea.

"Él y yo no hemos peleado hasta el día de hoy. Hemos tenido quizás un intercambio de palabra de ah, que no me parece... listo, hasta mañana, nos vamos a dormir bien educados, al día siguiente felices como si nada hubiera pasado, pero no es que hayamos peleado", narró.

Asimismo, Xiomy Kanashiro explicó que ambos atraviesan una etapa tranquila y estable en su relación. La bailarina señaló que tanto ella como Jefferson Farfán prefieren cuidar el vínculo que han construido y evitar situaciones que puedan desgastarlos como pareja.

"No me gustaría conocer esa parte de Jefferson ni él tampoco de mí, qué sé que en algún momento vamos a tener que conocer, pero por ahora estamos en una relación tan bonita, la cuidamos tanto, tan madura que no hay eso", agregó.

Xiomy Kanashiro habla de los líos legales de Jefferson Farfán

El programa 'Amor y Fuego' abordó a Xiomy Kanashiro para consultarle sobre el proceso legal que enfrenta Jefferson Farfán con Darinka Ramírez por la pensión de alimentos de su última hija. Sin embargo, la bailarina prefirió mantener su distancia del tema y evitó emitir una opinión directa sobre la disputa entre ambos.

"¿Te parece también excesiva la suma que está pagando Farfán de 7 000 mil soles?", le preguntó el reportero, y ella respondió: "Es un tema que prefiero no tocar porque está su hijita de por medio y pido mucho respeto. ¿Por ahí una opinión en general? Nada que decir".

En conclusión, Xiomy Kanashiro dejó en claro que mantiene una relación estable y madura con Jefferson Farfán. La bailarina aseguró que, pese al tiempo que llevan juntos, ambos han sabido manejar sus diferencias sin llegar a protagonizar peleas dentro de su romance.