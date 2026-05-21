RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Sin filtros!

Greissy Ortega no teme encontrarse con Milena Zárate en 'La Granja VIP': "Ella no me causa nada"

Greissy Ortega habló sobre los rumores de su ingreso a 'La Granja VIP' y sorprendió al pronunciarse sobre un posible reencuentro con su hermana Milena Zárate dentro del reality.

Greissy Ortega aseguró que no le tiene miedo a Milena Zárate.
Greissy Ortega aseguró que no le tiene miedo a Milena Zárate. (Composición Karibeña)
21/05/2026

Greissy Ortega volvió a estar en el centro de la atención luego de hablar sobre una posible llegada a 'La Granja VIP', especialmente ante la posibilidad de convivir con su hermana Milena Zárate. Lejos de evitar el tema, la colombiana respondió de manera directa y dejó clara cuál sería su actitud frente a un eventual reencuentro en el reality.

Greissy Ortega habla sobre posible encuentro con Milena Zárate 

Greissy Ortega se pronunció sobre los rumores de su posible ingreso a la segunda temporada de 'La Granja VIP', el reality de convivencia que está dando la hora. La colombiana aseguró que no descarta participar en el programa y señaló que sería una gran oportunidad para seguir creciendo en su carrera televisiva.

"Sé que he estado siendo voceada y no descarto participar en el programa porque sería un crecimiento para mí", declaró para el medio Trome. 

Sin embargo, la animadora señaló que le gustaría ingresar al espacio de Panamericana junto a su futuro esposo, Randol Pastor. Además, dejó abierta la posibilidad de participar siempre que ambos puedan compartir la experiencia juntos.

Por otro lado, Greissy Ortega también fue consultada sobre un posible encuentro con Milena Zárate dentro del programa. Pese a las polémicas y enfrentamientos públicos entre ambas, aseguró que no siente temor ante la posibilidad de convivir con su hermana.

Onelia Molina elogia a Kevin Díaz y deja dudas sobre si podría pasar algo más: "¡Qué bien besa!"
Lee también

Onelia Molina elogia a Kevin Díaz y deja dudas sobre si podría pasar algo más: "¡Qué bien besa!"

"¿Qué me parece el posible ingreso de Milena? Yo solo le tengo miedo a la muerte, ella a mí no me causa nada", expresó Ortega.

@riclatorrez #milenazarate rechazaría ser parte de #lagranjavip si esta #greysiortega . #peru #viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Milena Zárate no quiere encontrarse con Greissy Ortega

A diferencia de Greissy Ortega, Milena Zárate dejó clara su negativa a compartir espacio con su hermana menor en un reality. La cantante aseguró que no aceptaría participar en ningún programa si sabe que la ex de Ítalo Villaseca también formará parte del elenco.

Kevin Salas sobre las críticas por su rol como mánager de Estrella Torres: "Somos un equipo"
Lee también

Kevin Salas sobre las críticas por su rol como mánager de Estrella Torres: "Somos un equipo"

"Te voy a decir una cosa, pueden proponer y decir lo que quieran, pero si les voy a asegurar algo aquí. Que yo sepa y sea consciente de que esa mujercita entra a un lugar en donde estoy, ni por todo el oro del mundo, ni por toda la plata del mundo", expresó la cantante colombiana con firmeza.

En conclusión, Greissy Ortega dejó en claro que no tendría problemas en compartir espacio con Milena Zárate en 'La Granja VIP'. Sin embargo, la postura de su hermana mayor es totalmente distinta, ya que descartó cualquier posibilidad de convivir con ella dentro del reality de Panamericana.

Temas relacionados convivencia Greissy Ortega hermana La Granja VIP Milena Zárate

Siga leyendo

Lo Más leído

Rosaly Canario anuncia retiro temporal de Amor Rebelde tras diagnóstico de cáncer: "No ha sido fácil"

Melcochita responde a su suegro y reafirma su amor por joven de 22 años: "No se puede romper"

Mario Irivarren responde a rumores sobre Onelia Molina y Kevin Díaz: "No puedo controlar lo que digan"

Padre de joven de 22 años arremete contra Melcochita tras oficializar relación: "Es una payasada"

Periodistas españoles lanzan advertencia a Stephanie Cayo sobre Alejandro Sanz: "Es una conquista más"

últimas noticias
Karibeña