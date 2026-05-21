Greissy Ortega no teme encontrarse con Milena Zárate en 'La Granja VIP': "Ella no me causa nada"

Greissy Ortega volvió a estar en el centro de la atención luego de hablar sobre una posible llegada a 'La Granja VIP', especialmente ante la posibilidad de convivir con su hermana Milena Zárate. Lejos de evitar el tema, la colombiana respondió de manera directa y dejó clara cuál sería su actitud frente a un eventual reencuentro en el reality.

Greissy Ortega habla sobre posible encuentro con Milena Zárate

Greissy Ortega se pronunció sobre los rumores de su posible ingreso a la segunda temporada de 'La Granja VIP', el reality de convivencia que está dando la hora. La colombiana aseguró que no descarta participar en el programa y señaló que sería una gran oportunidad para seguir creciendo en su carrera televisiva.

"Sé que he estado siendo voceada y no descarto participar en el programa porque sería un crecimiento para mí", declaró para el medio Trome.

Sin embargo, la animadora señaló que le gustaría ingresar al espacio de Panamericana junto a su futuro esposo, Randol Pastor. Además, dejó abierta la posibilidad de participar siempre que ambos puedan compartir la experiencia juntos.

Por otro lado, Greissy Ortega también fue consultada sobre un posible encuentro con Milena Zárate dentro del programa. Pese a las polémicas y enfrentamientos públicos entre ambas, aseguró que no siente temor ante la posibilidad de convivir con su hermana.

"¿Qué me parece el posible ingreso de Milena? Yo solo le tengo miedo a la muerte, ella a mí no me causa nada", expresó Ortega.

Milena Zárate no quiere encontrarse con Greissy Ortega

A diferencia de Greissy Ortega, Milena Zárate dejó clara su negativa a compartir espacio con su hermana menor en un reality. La cantante aseguró que no aceptaría participar en ningún programa si sabe que la ex de Ítalo Villaseca también formará parte del elenco.

"Te voy a decir una cosa, pueden proponer y decir lo que quieran, pero si les voy a asegurar algo aquí. Que yo sepa y sea consciente de que esa mujercita entra a un lugar en donde estoy, ni por todo el oro del mundo, ni por toda la plata del mundo", expresó la cantante colombiana con firmeza.

En conclusión, Greissy Ortega dejó en claro que no tendría problemas en compartir espacio con Milena Zárate en 'La Granja VIP'. Sin embargo, la postura de su hermana mayor es totalmente distinta, ya que descartó cualquier posibilidad de convivir con ella dentro del reality de Panamericana.