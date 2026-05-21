Expareja de Adolfo Aguilar le exige pagar deuda de más de S/10 mil: "Ahora que ya tienes trabajo"

El regreso de Adolfo Aguilar a la televisión como conductor de 'La Granja VIP' volvió a ponerlo en el centro de la atención mediática. Sin embargo, quien también sorprendió fue su expareja Alejandro Merino, al revelar públicamente que ambos aún mantienen un tema pendiente relacionado con una deuda.

Exnovio de Adolfo Aguilar revela que le debe fuerte monto

Adolfo Aguilar sorprendió al asumir la conducción de 'La Granja VIP' tras la salida de Yaco Eskenazi. Sin embargo, su regreso a la televisión quedó envuelto en polémica luego de que su expareja Alejandro Merino le recordara públicamente una deuda de 10 mil soles pendiente mediante publicaciones y chats privados.

Según explicó Merino, durante años mantuvo silencio por la complicada situación económica que atravesaría el conductor. No obstante, ahora considera que Aguilar tendría la solvencia suficiente para cumplir con el pago relacionado con servicios profesionales realizados para la desaparecida productora Big Bang Films.

"Querido Adolfo Aguilar, ahora que ya tienes trabajo (por cierto, te felicito), supongo que ya vas a tener para pagarme el dinero que me debes. Te recuerdo que aún no recibo ningún tipo de pago a mi cuenta por el monto pendiente. En su momento entendí, como en algún momento me mencionaste, estabas quebrado y no tenías trabajo, pero ahora ya lo tienes. Por favor, procede a cancelar tu deuda conmigo", se puede leer en su historia de Instagram.

Adolfo Aguilar no reconocería la deuda

Para respaldar sus acusaciones, Alejandro Merino difundió capturas de conversaciones privadas de WhatsApp con Adolfo Aguilar. En los mensajes, el conductor explicó que la empresa Big Bang Films quebró y acumuló varias deudas, las cuales esperaba resolver con el tiempo.

"La verdad que no me acuerdo de lo que me comentas. BigBang ya no existe... quebró y dejo muchas deudas, pero puedes comunicarte con Sandro, ojalá soluciones", respondió el presentador en uno de los chats.

Por su parte, aseguró que el acuerdo por la deuda fue directamente con Adolfo Aguilar y lo acusó de ignorar varios de sus mensajes sobre el tema. Ante la falta de respuesta, anunció en redes sociales que llevará el caso por la vía legal.

"No quería sacar ni contar quién realmente eres, pero me estoy viendo obligado. Nos veremos por vía legal", concluyó.

En conclusión, el regreso de Adolfo Aguilar a la televisión quedó opacado por las acusaciones de su expareja Alejandro Merino sobre una presunta deuda pendiente. Mientras el caso sigue generando repercusión en redes sociales, Merino aseguró que tomará acciones legales correspondientes.