Papá de Said Palao sorprende al pedirle nietos a su hijo y Alejandra Baigorria: "Ya tengo 52"

La polémica alrededor de Said Palao continúa generando comentarios tras su viaje con Alejandra Baigorria y el ampay en Argentina que involucró a Mario Irivarren. En este contexto, su padre, Steve Palao, se pronunció y sorprendió con un pedido en entrevista televisiva.

Steve Palao sorprende al pedir convertirse en abuelo

Durante una entrevista a "América Hoy", Steve Palao prefirió no pronunciarse directamente sobre el ampay ni sobre la situación sentimental de su hijo con Alejandra Baigorria. Aun así, dejó claro que mantiene una postura de respeto frente a las decisiones de ambos y evitó alimentar la polémica.

Pese a ello, el empresario sorprendió al revelar que ya se encuentra en una etapa de vida en la que le ilusiona la idea de convertirse en abuelo. Con un tono relajado, incluso dejó entrever que no ejerce presión sobre la pareja, aunque sí expresó su entusiasmo por la posibilidad.

"Ya tengo 52, me gustaría. Ojalá, pero eso depende de ellos, no de mí. Si viene, yo gracias. Ya necesito nietos, lógicamente", comentó frente a cámaras.

Sus declaraciones generaron sorpresa entre los conductores del programa, ya que el tema surgió en medio de una conversación centrada en la reciente controversia que involucra a su hijo. Sin embargo, Steve mantuvo un tono distendido y evitó profundizar en el escándalo.

@rkt696 Papá de Said Palao sorprende al pedirle nietos a su hijo y Alejandra Baigorria ♬ sonido original - rkt696

Steve Palao evita la polémica, pero deja consejos a Said

En otro momento de la entrevista, Steve Palao tampoco quiso revelar si había hablado directamente con Said sobre el reciente episodio en el extranjero. Ante la insistencia de las cámaras, prefirió mantener la discreción y enfocarse en aspectos más generales de su relación con su hijo.

El empresario aseguró que, como padre, suele darle recomendaciones sencillas orientadas a la disciplina y el crecimiento personal. Sin entrar en detalles sobre conflictos o decisiones sentimentales, destacó que cada uno debe asumir su propia responsabilidad como adulto.

"Todos ya somos personas adultas, somos responsables y nos valemos por nosotros mismos. Siempre le doy un consejo: que entrene, que cocine bien, que se porte bien", señaló.

La conversación tomó un giro más relajado cuando incluso bromeó sobre su disposición a participar en actividades sociales, como una fiesta en yate. Entre risas, dejó abierta la posibilidad de asistir si lo invitan, e incluso mencionó a Mario Irivarren en tono amistoso.

"Si me invitarían claro que voy, ni conozco un yate. ¿Qué puede ser malo? La gente puede ir donde quiera, no tienen por qué estigmatizar a las personas. Nunca me han invitado. Le voy a decir a Mario (Irivarren) que me invite", agregó.

En conclusión, mientras la polémica alrededor de Said Palao continúa en el foco mediático, Steve Palao optó por mantener la calma y evitar confrontaciones. Sin embargo, sus declaraciones sobre su deseo de convertirse en abuelo no pasaron desapercibidas y añadieron un matiz familiar al momento que atraviesa el chico reality.