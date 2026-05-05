Dailyn Curbelo estalla contra novia de Mauricio Diez Canseco por criticar su cercanía con el empresario: "Hipocresía"

Días atrás, Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo celebraron en familia el primer cumpleaños de sus mellizos, en una reunión donde llamó la atención la novia del empresario. Ante los rumores de una posible rivalidad, la cubana decidió pronunciarse y señaló que no tolera a la argentina debido a comentarios que habría hecho sobre su cercanía con el padre de sus hijos.

Dailyn Curbelo 'parcha' a novia de Mauricio Diez Canseco

Dailyn Curbelo brindó una entrevista para 'Magaly TV: La Firme', donde se refirió a su relación con Aixa Sosa, novia del 'pizzero' Mauricio Diez Canseco. Durante la conversación, la cubana expresó su incomodidad por la actitud de la argentina, a quien acusó de haber mostrado una postura distinta en privado y en público respecto a ella.

Según explicó, al inicio mantenían una relación cordial, pero luego Sosa brindó declaraciones en televisión señalando que se "pasaba de las confianzas" con el padre de sus mellizos, lo que generó su molestia.

"A mí lo que no me gusta es la hipocresía, yo soy muy frontal, si no me caes bien no me caes. Que ay, que linda, te quiero mucho y después me siento en un set a rajar de ti. Eso sí no me gusta", comentó.

Tras ello, Dailyn aseguró que tomó la decisión de marcar distancia y evitar la presencia de la argentina en los eventos familiares relacionados a sus hijos. Incluso, mencionó que no asistió al bautizo de los mellizos tras lo ocurrido.

"Después de ver eso, me parece que es una falta de respeto. Vino el bautizo de los niños y ella no fue", agregó la expareja del empresario.

Aixa Sosa se disculpa con Dailyn Curbelo

Aixa Sosa fue abordada por la prensa a su llegada a Lima desde Argentina y se mostró sorprendida al ser consultada sobre el supuesto malestar de Dailyn Curbelo por los comentarios que hizo anteriormente sobre su cercanía con Mauricio Diez Canseco.

"Si se sintió mal le pido disculpas, para que no se sienta mal y crea que soy hipócrita porque el enojo fue con Mauricio y no fue con ella. Fui al cumpleaños de los nenes", comentó la novia del 'pizzero'.

Pese a la polémica, la argentina se mostró más enamorada que nunca del empresario, quien la sorprendió en pleno aeropuerto al recibirla disfrazado de Mickey Mouse y obsequiarle un ramo de flores.

En conclusión, Dailyn Curbelo dejó en claro su incomodidad por los comentarios sobre su cercanía con Mauricio Diez Canseco, marcando distancia con Aixa Sosa y reafirmando su postura frente a la polémica.