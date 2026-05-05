Tía de Paul Michael se retracta tras reconciliación con Pamela López: "Todo es parte del show"

Después de varias semanas peleando y aparentemente haber terminado su relación, Pamela López y Paul Michael reaparecieron juntos en el programa en vivo de 'La Granja VIP' donde contaron que se reconciliaron. Ante esto, la tía del joven cantante salió a reafirmar su apoyo a la ex de Christian Cueva señalando que todo sería parte de un libreto.

¿Todo es un show?

Luego de que la tía de Paul Michael haya advertido a Pamela López sobre hacer daño a su sobrino y hablar mal de él, ahora reaparece en sus redes sociales para retractarse y señalar que aparentemente todas sus peleas habrían sido parte del show del programa reality de convivencia.

"¿Qué les dije? que Pamela está bien con Paul, ojo de bruja no se equivoca, nunca me equivoqué. Todo eso es parte del libreto, no es porque sea verdad. Por eso no quería atacar a Pamela, tampoco la voy atacar porque sé que todo es mentira", declaró.

Así mismo, resaltó lo mucho que quiere a Pamela López como a su sobrino y se siente feliz tras verlos reconciliados, además vuelve a apoyarlos señalando que sigan haciendo su show para ganar.

"Gracias mi Pamelita, te amo y amo a mi sobrino con todo mi corazón. Me siento feliz, andan juntos y que es parte de un show, sigan con el show", declaró.

Tía lisuras manda advertencia

Por medio del podcast 'Q' Bochinche', la 'Tía lisuras' ha salido a responder fuertemente tras ver que Pamela López estaría arremetiendo contra Paul Michael con el resto de los integrantes de 'La Granja VIP', y que su sobrino se encuentre muy afectado.

"Todo lo que veo, no lo puedo creer porque Pamela hace un comentario ahí, nosotros sabemos que mi sobrino no es alcohólico, toma un vasito y ya se marea, él es 'pollo' para tomar. No creo al 100% de lo que está pasando, mi sobrino no es pegalón, nunca le ha puesto un dedo jamás a la Pamela, jamás", declaró.

Así mismo, señaló que conversará con ambos porque se ha quedado sorprendida por el trato que tiene la ex de Christian Cueva a su sobrino en medio de gritos. En otro momento, comenta que si su sobrino le confirma que todo lo sucedido en el programa 'La Granja VIP' es real, se irá en contra de Pamela López al punto de revelar sus secretos hasta hundirla.

De esta manera, ahora la tía de Paul Michael se retracta y afirma que todo lo sucedido entre Pamela López con su sobrino se trataría parte del show para que puedan ganar en el reality.