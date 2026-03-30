Isabella Ladera y Hugo García aclaran rumores sobre nacimiento de su bebé: "Sigue en la pancita"

Hugo García generó revuelo en redes sociales tras compartir una fotografía de su pareja, Isabella Ladera, cargando a un recién nacido. La imagen sorprendió a sus seguidores, ya que días antes la influencer había confirmado que se encuentra en el sexto mes de embarazo, lo que desató dudas. Ante la confusión, ambos decidieron pronunciarse para aclarar lo ocurrido.

Publicación de Hugo García genera confusión

Todo comenzó cuando Hugo García publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro donde se observa a Isabella Ladera sosteniendo a un bebé. La imagen no incluía descripción, lo que aumentó la incertidumbre entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la llegada del supuesto hijo de la pareja.

El contexto resultaba llamativo, ya que recientemente Isabella Ladera había revelado que cursa el sexto mes de gestación. Esta aparente contradicción llevó a que muchos usuarios cuestionaran la veracidad del embarazo o consideraran la posibilidad de un parto prematuro.

Ante la ola de comentarios, la propia influencer decidió aclarar la situación. A través de sus redes sociales, compartió una nueva fotografía en la que explicó que el bebé en cuestión no es su hijo, sino su sobrino.

"Orgullosa de ti, hermana de mi vida, los amo mucho. Cuando crezca bebé, le diré que yo le di su primer tete", escribió, despejando así las dudas.

Además, Isabella Ladera reafirmó que su embarazo continúa con normalidad y pidió tranquilidad a sus seguidores.

"Yo sigo en la panza tías tranquilas", y "Gracias por los mensajes tan lindos, pero bebé sigue en la pancita", expresó en otra publicación donde aparece junto a Hugo García, mostrando su vientre de embarazo.

Hugo García e Isabella Ladera aclaran fotografía con bebé recién nacido.

Hugo García aclara la situación tras polémica

Tras la repercusión que generó la imagen, Hugo García también decidió pronunciarse para evitar mayores malentendidos. El exchico reality se sumó a las aclaraciones de su pareja y confirmó que todo se trató de una confusión generada por la fotografía compartida.

"Gracias por los mensajes, son tan lindos, pero el bebé sigue en pancita", escribió, reiterando que aún esperan la llegada de su hijo.

La rápida reacción de ambos permitió frenar las especulaciones que se habían extendido en redes sociales, donde muchos usuarios ya celebraban el supuesto nacimiento. El episodio evidenció el impacto que pueden generar las publicaciones en plataformas digitales, especialmente cuando se trata de figuras públicas con gran número de seguidores.

Hugo García e Isabella Ladera aclaran fotografía con bebé recién nacido.



En conclusión, la publicación de Hugo García e Isabella Ladera evidenció cómo una imagen puede generar múltiples interpretaciones en redes sociales. Aunque causó confusión, la pareja aclaró que el bebé no era suyo y que el embarazo sigue con normalidad.