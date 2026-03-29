Christian Yaipén se une a la fiebre de BTS y fans piden: "Grupo 5 como teloneros"

La euforia por la llegada de BTS al Perú se siente en todos los rincones, y Christian Yaipén, líder de Grupo 5, no se quedó atrás. El cantante de cumbia sorprendió en redes sociales al publicar un video bailando 'SWIM', la nueva canción del grupo surcoreano incluida en su último álbum 'ARIRANG'.

Christian Yaipén se une a la tendencia de BTS

La banda surcoreana BTS regresó por todo lo alto tras una pausa de cuatro años. Con su alineación original Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook presentaron su nuevo álbum 'ARIRANG' y anunciaron su próxima visita a Latinoamérica, incluyendo Perú.

En medio de la emoción por BTS, Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en redes mostrando su fanatismo, en el que se luce bailando la coreografía de "SWIM" con gran destreza, replicando los pasos del grupo surcoreano.

"¡BTS VIENE A PERÚ! ¿Su nuevo álbum dura como 10 horas o soy yo que no puedo dejar de escucharlo? Jamás pensé que estos pasos me iban a salir... ¿Sí paso la prueba o todavía me falta?", escribió Yaipén en la descripción del video.

El mensaje despertó gran entusiasmo entre el fandom ARMY, que incluso pidió una colaboración con la agrupación piurana, e imaginaron que Grupo 5 podría abrir los conciertos programados para el 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

"Grupo 5 abriéndole a BTS, ¿sí o qué?", "El BTS de mi mamá", "Amamos a Christian Oppa. Necesitamos que sea el telonero", "Confirmado, Grupo 5 como teloneros", "¡Christian Oppa! Se aprendió la coreo súper rápido", fueron algunos de los comentarios que destacaron los fans.

¿Christian Yaipén anuncia cover de BTS?

Tras la viralización de su video bailando al ritmo de BTS, Christian Yaipén compartió otro clip en el que se declara parte del ARMY, el fandom oficial de Bangtan Boys.

En este nuevo video, el cantante consultó a sus seguidores si les gustaría escuchar alguno de los temas recientes de BTS adaptado a cumbia, dejando entrever una posible nueva faceta del Grupo 5.

"Hey, Armys, ¿cómo están? Yo también soy uno de ustedes. Me encanta BTS. Este nuevo álbum lo he disfrutado muchísimo. Me encanta 'SWIM', me encanta 'Normal', 'Body to Body' y 'Hooligan'. Quiero saber si les gustaría escuchar alguna de estas canciones en versión cumbia", dijo Yaipén.

Con este mensaje, Christian Yaipén reafirma su fanatismo por BTS y abre la posibilidad de un futuro cover del grupo peruano. Además, muchos seguidores, conocidos por su exigencia, se mostraron entusiasmados con la idea de que Grupo 5 pudiera incluso abrir los conciertos del grupo surcoreano, que se espera sean todo un éxito con entradas agotadas.