Mario Hart sorprende a Korina Rivadeneira con tierno detalle por el Día de la Madre: "Que suerte la de nuestros hijos"

Aunque en las últimas semanas han surgido rumores sobre una posible separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, la pareja decidió dejar las especulaciones de lado para celebrar una fecha especial. Con motivo del Día de la Madre, el piloto sorprendió a la modelo venezolana con un emotivo detalle familiar que no tardó en enternecer a sus seguidores.

Mario Hart y su regalo a Korina Rivadeneira

Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan semanas marcadas por rumores de una posible separación, luego de que se revelara que el piloto estaría viviendo solo y que podría estar empezando algo con Paloma Fiuza. Pese a ello, ambos han preferido mantener en reserva los detalles de su vida privada.

Este domingo 10 de mayo, la pareja dejó de lado las especulaciones y protagonizó un emotivo momento familiar por el Día de la Madre. A través de sus redes sociales, el exchico reality compartió una sorpresa organizada junto a sus hijos para homenajear a la modelo venezolana.

En las imágenes se observa a Larita y Marito ingresando a la habitación de Korina con un ramo de girasoles y un regalo, mientras ella reacciona con emoción y cariño ante el detalle preparado por sus pequeños.

"No puede ser, ¡me encantó! Gracias, ven aquí, mi amor", se escucha decir a la venezolana mientras abraza y llena de besos a sus hijos.

Mario Hart dedica emotivo mensaje a Korina Rivadeneira

Por su parte, Mario Hart se mantuvo detrás de cámaras y no apareció junto a Korina Rivadeneira durante el video. Aun así, el exchico reality le dedicó unas emotivas palabras en las que destacó lo importante que es como madre para sus hijos.

"Feliz Día de la Madre, Korina Rivadeneira. Eres una mamá increíble. ¡Qué suerte la de nuestros hijos de tenerte como madre!", escribió el exchico reality.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el emotivo gesto del piloto hacia la madre de sus hijos. Muchos usuarios también interpretaron el video como una señal de que, pese a los rumores sobre su relación, ambos continúan compartiendo momentos importantes en familia.

Cabe recordar que la pareja llevan casi una década juntos y formaron una familia, pese a que al inicio muchos dudaban de su relación. No obstante, en las últimas semanas surgieron rumores de una separación, pero ambos han preferido mantenerse alejados del escándalo mediático por el bienestar familiar.

En conclusión, Mario Hart y Korina Rivadeneira dejaron de lado los rumores sobre una posible crisis en su relación y protagonizaron un emotivo momento familiar por el Día de la Madre, demostrando que siguen priorizando el bienestar y la unión junto a sus hijos.